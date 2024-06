Prédio do Relógio permanece ponto de coleta para doações ao Rio Grande do Sul

O Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, continua sendo o principal ponto de coleta para as doações destinadas ao estado do Rio Grande do Sul, através da campanha SOS Rio Grande do Sul, promovida pela Associação Rondoniense de Municípios, em parceria com prefeitos e primeiras-damas dos 52 municípios do estado.

Desde o dia 8 de maio, cerca de 20 servidores voluntários trabalham na sede da Prefeitura fazendo a organização e curadoria de tudo que é entregue pela comunidade.

Até o momento, a contribuição da população rondoniense destinou ao Rio Grande do Sul sete carretas, cada uma delas com capacidade para 14 toneladas de suprimentos, entre alimentos, água, roupas, itens de higiene pessoal, medicamentos e ração.

20 servidores voluntários fazem a organização e curadoria de tudo que é entregue pela comunidade

De acordo com Miriam Pereira Mateus, coordenadora da equipe de voluntários, a campanha continua ativa enquanto o Rio Grande do Sul estiver em estado de calamidade. “Nosso principal pedido é para que a população continue doando, principalmente água, alimentos e roupas em tamanhos maiores, como XG e XGG”, explicou a voluntária.

Apesar do horário estipulado de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, vigilantes e plantonistas estão recebendo doações de quem não pode deixar os donativos durante o período de funcionamento do prédio. O prédio está localizado na av. Sete de Setembro, número 237, Centro.

QUAIS ROUPAS DOAR?

-Não doe roupas e sapatos sujos, rasgados ou em mau estado;

-Prefira doar roupas e sapatos confortáveis que estão em bom estado e podem ser usados no dia a dia;

-Agasalhos são bem-vindos;

-Roupas de festa e sapatos de salto alto não são necessários agora;

-Doe apenas roupas íntimas novas ou nunca usadas;

Para colaborar com o trabalho dos voluntários, separe as peças por gênero, tipo de roupa ou numeração. Amarre ou junte os pares de sapatos com uma fita adesiva. Isso evita que eles se percam no meio da curadoria.