Domingo, 17 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralDefesa Civil registra ocorrências de queimadas e mobiliza esforços em diferentes regiões do EstadoAgriculturaFloripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantesAgriculturaGovernador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em CriciúmaGeralEstudo indica que laser ajuda a combater hipertensão desencadeada pela menopausaGeralDeficiência de vitamina D aumenta em mais de 20% risco para lentidão da caminhada na velhice
Agricultura Agricultura

Governador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em Criciúma

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 17, na 14ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação – AgroPo...

17/08/2025 19h17
Por: Redação Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 17, na 14ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação – AgroPonte, em Criciúma. O evento conta com investimentos do estado em forma de estandes para exposição da Epagri, Cidasc, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar da região Sul. Foi a primeira vez que um governador visitou a exposição desde sua criação.

“Em eventos como esse, você aproxima o produtor, o comprador, o que vende equipamento. Então, é um ganha-ganha. Além de trazer a família, de trazer movimento, para gerar negócio e conseguir impulsionar a economia regional. Quando você mistura comércio, indústria e agronegócio fica melhor ainda”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira AgroPonte tem como objetivo principal fomentar a integração entre agronegócio e agricultura familiar. O diretor responsável pela organização do evento, Willi Backes, comemorou o fato de que pela primeira vez um governador do Estado visitou a exposição.

“Nós estávamos em uma expectativa muito grande. Na 14ª edição, fazíamos questão, até porque o Governo do Estado participa efetivamente do evento e pra nós é de fundamental importância, que é uma prestação de contas. Ele investe na cooperativa da agricultura familiar, nós montamos o espaço. É importante que o governador e os órgãos do Estado comprovem o trabalho que a gente faz aqui. Estamos devolvendo aquilo que foi investido no evento”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira ocorreu entre os dias 13 e 17 de agosto e movimentou 200 expositores no Pavilhão José Ijair Conti, com mais de 80 mil visitantes e cerca de 500 animais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura Floripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantes
Agricultura e ... Estrada rural de 6,6 km de Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões
Agricultura e ... Estrada que liga distrito a Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões
Agricultura Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Agricultura e ... Estado investe R$ 5,9 milhões e pavimenta estrada usada por produtores rurais de Alto Piquiri
Agricultura e ... Em quatro anos de RenovaPR, produtores rurais investem R$ 5,8 bilhões em energia renovável
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
25°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 39°

26° Sensação
1.03 km/h Vento
78% Umidade do ar
97% (1.75mm) Chance de chuva
Amanhã (18/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Chuvas esparsas
Amanhã (19/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30 Dívida é de mais de US$ 1,3 trilhão por causa das mudanças climáticas
2
Política - Há 4 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
3
Política - Há 4 dias Mais de um terço dos projetos apresentados em 2024 se sobrepõem
4
Política - Há 2 dias Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
5
Política - Há 2 dias Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias