Sábado, 16 de Agosto de 2025
GeralConcurso de fotografia premia as melhores imagens do campus da USP da capitalEconomiaBrasileiros não resgatam de R$ 10 mil a R$ 50 mil de parentes mortosEducaçãoMEC orienta escolas na escolha de livros didáticos para o ensino médioEconomiaCaixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SPGeralCrescimento de acidentes e mortes por picadas de abelhas se torna problema de saúde pública, alertam pesquisadores
Turismo Turismo

Com empregos em alta e crescimento nas atividades, turismo mantém expansão no Paraná

Movimento de alta do turismo pode ser medido pela soma de indicadores: emprego, volume de atividades em crescimento, muitos turistas estrangeiros ...

16/08/2025 07h57
Por: Redação Fonte: Secom Paraná
Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN
Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN

O setor de turismo do Paraná registra um crescimento expressivo em 2025, evidenciando seu papel estratégico no desenvolvimento econômico regional. Esse movimento pode ser medido pela soma de indicadores: emprego em alta no setor, volume de atividades em crescimento, muitos turistas estrangeiros e empresas se profissionalizando.

O setor cresceu 5,5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta semana. No acumulado dos últimos doze meses o indicador chega a 7,4%, acima da média nacional (6,1%) e de estados como São Paulo (6%), Pernambuco (3,4%) e Minas Gerais (1,1%).

Dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também apontam saldo positivo de 3.106 empregos formais apenas no primeiro semestre do ano, a maioria em serviços de alimentação, alojamento, atividades esportivas e transporte rodoviário. Em 2024 o saldo foi de 4.897 empregos.

Segundo o secretário estadual do Turismo (Setu), Leonaldo Paranhos, o resultado reflete os investimentos estruturantes, promoção do potencial do Estado no setor e incentivo à diversificação da oferta turística promovidos pela Secretaria de Estado do Turismo.

“O turismo do Paraná vive um momento de consolidação. Os investimentos em infraestrutura e a divulgação das vocações regionais têm proporcionado a geração de emprego e renda, fortalecendo as regiões do Estado”, afirma. “Para fortalecer ainda mais esse processo lançamos o programa 18 Territórios, Um Só Destino para promover a integração dos municípios e estimular a qualificação da oferta turística de forma descentralizada e sustentável”.

A implantação dos territórios foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”, ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.

Outro indicador do bom momento do turismo do Paraná é o fluxo de visitantes estrangeiros, que atingiu patamar histórico: 710.707 turistas de outros países ingressaram no Estado nos primeiros sete meses de 2025, um aumento de 23,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Apenas no mês de julho, o Paraná registrou 82,8 mil chegadas de turistas internacionais, alta de 25,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 66 mil. Esse foi o melhor mês de julho na recepção de viajantes internacionais no Estado desde 2019.

Esse movimento foi decisivo para impulsionar setores como hospedagem, gastronomia, transporte e comércio, com destaque para a manutenção de Foz do Iguaçu como principal porta de entrada para turistas internacionais.

A profissionalização do setor também está em alta. Entre julho de 2024 e julho de 2025, o número de empresas e prestadores turísticos cadastrados no Cadastur, sistema oficial do Ministério do Turismo, avançou 17%. A alta foi puxada principalmente pelos segmentos de acampamentos turísticos (38,5%), agências de turismo (28,3%) e guia de turismo (MEI), com 26,1%.

