Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
InternacionalGoverno brasileiro condena criação de novos assentamentos na PalestinaSaúdeAssociação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais MédicosGeralMomentos de integração marcam homenagem do governo de RO aos pais servidores em Porto VelhoEntretenimentoKing Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e culturalGeralJornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
Internacional Internacional

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

Plano inviabiliza a criação do Estado Palestino, diz MRE

15/08/2025 20h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O governo brasileiro condenou o plano de Israel de construir mais de 3.400 moradias em um novo assentamento na Palestina, localizado entre Jerusalém Oriental e Jericó.

“O projeto ameaça dividir a Cisjordânia em duas partes — Norte e Sul — e isolar Jerusalém Oriental do restante daquele território”, diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Ainda segundo o MRE, “a construção dos novos assentamentos pode isolar Jerusalém Oriental do restante da Cisjordânia, colocando por terra a criação do Estado Palestino” .

Para o governo brasileiro, a “medida representa flagrante violação do direito internacional, em especial da Resolução 2334 (2016) do Conselho de Segurança, assim como grave afronta ao parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, emitido em 19 de julho de 2024”.

De acordo com o MRE, o parecer da Corte “considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e concluiu ter aquele país a obrigação de cessar, imediatamente, quaisquer novas atividades em assentamentos e de evacuar todos os seus moradores”.

A nota divulgada pelo MRE conclui ressaltando o “direito inalienável” dos palestinos de terem o seu Estado.

“Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Internacional Entenda a participação de cubanos no programa Mais Médicos
Internacional Saiba mais sobre a participação de cubanos no programa Mais Médicos
Internacional Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia
Internacional Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Internacional Israel pratica genocídio, colonização e apartheid, diz Ilan Pappe
Internacional EUA aplicam sanção contra Alexandre de Moraes por ação do 8 de janeiro
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
26°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Geral - Há 7 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional Dando continuidade ao processo de fortalecimento das políticas culturais no sistema prisional, a fase piloto da plataforma audiovisual “Tela Brasil...
2
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Geral - Há 7 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
4
Política - Há 5 dias Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
5
Política - Há 2 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias