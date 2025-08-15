Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Senado Federal Senado Federal

CCT vota recursos para divulgação da ciência e tecnologia nas escolas

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) se reúne na quarta-feira (20) às 10h para votar projeto que destina 10% dos recursos ...

15/08/2025 17h24
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O senador Astronauta Marcos Pontes é autor e o senador Izalci Lucas, relator do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Astronauta Marcos Pontes é autor e o senador Izalci Lucas, relator do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) se reúne na quarta-feira (20) às 10h para votar projeto que destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para a popularização do setor.

O PL 3.218/2023 estabelece que, dos recursos do FNDCT, 10% serão destinados a ações voltadas à divulgação da ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) nas escolas. O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), autor do texto, afirma que a proposta mira a capacitação de professores e oportunidades para os jovens.

“Hoje há pouco interesse por parte dos agentes públicos em desenvolver políticas públicas voltadas para popularização da C,T&I. A proposta tem como objetivo garantir investimentos necessários para isso”, afirma.

Pontes também destaca que a proposta não gera despesas, visto que apenas trata da destinação de recursos já existentes no FNDCT.

O texto recebeu parecer favorável do senador Izalci Lucas (PL-DF) e será encaminhado à apreciação terminativa da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) após a votação na CCT.

Requerimentos

A comissão também votará uma série de requerimentos, entre eles um pedido de Pontes para a realização de audiência pública destinada a debater do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).

Lúrya Rocha, sob supervisão de Rodrigo Baptista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
