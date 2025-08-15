Sexta, 15 de Agosto de 2025
Senado celebra dia do médico de tráfego e 45 anos da associação do setor

O Senado realiza, na terça-feira (19), às 10h, sessão especial para celebrar o Dia do Médico de Tráfego e os 45 anos de fundação da Associação Bras...

15/08/2025 17h00
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O senador Dr. Hiran é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O senador Dr. Hiran é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado realiza, na terça-feira (19), às 10h, sessão especial para celebrar o Dia do Médico de Tráfego e os 45 anos de fundação da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). A homenagem foi proposta ( RQS 192/2025 ) pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), que é médico de formação, e subscrita por outros parlamentares.

A iniciativa busca reconhecer a contribuição da associação e dos médicos do tráfego para a preservação de vidas e a promoção da saúde pública. A especialidade desempenha papel importante na diminuição dos acidentes de trânsito, que são a segunda maior causa de mortes não naturais no Brasil.

A medicina do tráfego acompanha motoristas particulares e profissionais, como caminhoneiros, motofretistas e pilotos, com atuação na prevenção de acidentes fatais e na formulação de políticas públicas para a segurança viária.

“O transporte seguro depende, essencialmente, de condutores saudáveis”, destaca Dr. Hiran na justificativa do requerimento.

Entidade nacional privada e sem fins lucrativos, a Abramet é responsável pela produção e disseminação de conhecimento científico na área e pela formação e atualização dos médicos do tráfego. Também atua como porta-voz da especialidade junto a outras entidades médicas, órgãos de governo e ao Legislativo no diálogo sobre saúde e mobilidade.

