PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Senado Federal Senado Federal

Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participa de audiência pública na quarta-feira (20), a partir das 14h. A re...

15/08/2025 15h00
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participa de audiência pública na quarta-feira (20), a partir das 14h. A reunião será conjunta , das comissões de Assuntos Sociais (CAS), de Desenvolvimento Regional (CDR) e de Agricultura (CRA).

Wellington Dias vai prestar informações aos senadores sobre os desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do ministério e sobre as políticas de desenvolvimento regional e de turismo.

Ele deve explicar a posição do governo quanto ao PL 715/2023 , que exclui os valores recebidos por trabalhadores rurais contratados por safra do cálculo da renda familiar mensal usada para definir quem tem direito a benefícios sociais. O projeto também estabelece o registro obrigatório no eSocial de informações sobre os contratos de safra.

A audiência foi requerida na CAS pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Jussara Lima (PSD-PI). Também houve requerimento de Dorinha Seabra (União-TO) e Augusta Brito (PT-CE) na CDR e, na CRA, de Marcos Rogério e Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Segundo o governo federal, o ministério é responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento e de assistência social, de renda de cidadania, de segurança alimentar e nutricional, e pela gestão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Sua estrutura tem sete secretarias: Assistência Social; Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único; Renda de Cidadania; Segurança Alimentar e Nutricional; Combate à Pobreza e à Fome; Cuidados e Família; e Inclusão Socioeconômica. Há também um órgão colegiado ligado ao MDS, o Conselho Nacional de Assistência Social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
