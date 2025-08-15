Viaje Paraná apresenta potencial turístico do Estado em mais de 100 eventos em 2025

O Governo do Estado, por meio de seu órgão de promoção turística, o Viaje Paraná, já participou e apoiou neste ano cerca de 60 convenções, capacitações e eventos do setor no Brasil e no Exterior. Com robusto calendário até o mês de dezembro, a expectativa é de que o órgão encerre 2025 marcando presença em mais de 100 programações dessa natureza.

Nestes eventos, o Viaje Paraná mostra, especialmente a agentes de viagens de todo o País, o potencial do turismo estadual, seus destinos e produtos aptos para serem comercializados pelos profissionais da área.

Ao todo, já foram seis grandes convenções de turismo realizadas no Estado – ou seja, encontros em que os agentes de viagem vêm ao Paraná e conhecem in loco muitos destinos. O Estado já recebeu em Foz do Iguaçu (Oeste) profissionais das Operadoras Cativa, Visual/Rextur, BWT e Abreu, e em Curitiba agentes de viagens que atuam com a Schultz Operadora e na Escola de Negócios e Turismo Entur.

Desde janeiro de 2024, quando essa estratégia foi adotada, o Estado já impactou, com capacitações e apresentações do turismo, mais de 16,9 mil agentes, empresários e profissionais do setor, que atuam em todo o país. Destes, 6,9 mil foram neste ano.

“Trazer Convenções ao Paraná é uma ação inédita dessa gestão que apoia o turismo e entende que esse setor é um gerador de emprego e renda, refletindo na economia do Estado”, afirma o diretor- presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Até o final do ano, estão previstas outras três Convenções: da BeFly, em Curitiba (ainda neste mês de agosto), e das Operadoras EHTL (setembro) e Trend (setembro e outubro), ambas em Foz do Iguaçu.

CAPACITAÇÕES– Já nas capacitações, o turismo estadual é apresentado em encontros realizados em diversos Estados a agentes de viagens e profissionais da área. Em famtours, roadshows e outros encontros ao redor do Brasil, são 40 participações até o momento, com previsão de presença do Viaje Paraná em outros 24 eventos até o final do ano.

“Esse é o nosso propósito, promover o Estado em grandes programações, impactando profissionais do setor, entre agências, operadoras, empresários e agentes, que vão colocar o Paraná nas prateleiras mais elevadas do turismo mundial”, afirmou o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar.

EVENTOS, FEIRAS E MERCADO– A promoção do turismo paranaense é realizada, também, em festas, eventos e feiras através de estande do Viaje Paraná, que somam 15 apoios e participações do órgão de promoção. A previsão é participar de outros sete eventos dessa natureza até dezembro.

No Exterior, atingindo o público mundial, o Estado apresentou o potencial do turismo paranaense e realizou rodadas de negócios na FITUR na Espanha (em janeiro); Vitrina Turística na Colômbia (fevereiro); RoadShow em cidades do México (março e abril); Seatrade Cruise Global nos EUA (abril); Fiexpo Latin América na Costa Rica (junho); e Meeting Elza, no Paraguai (julho).

Até dezembro, o Viaje Paraná deve superar o número de participações internacionais registrado em 2024 – que foram oito no total. Estão previstos ainda para este ano cinco programações no Exterior: edições do Meeting Paraná, no Uruguai e no Peru (ambos em setembro); FIT Buenos Aires, na Argentina (setembro); FITPAR, no Paraguai (outubro); e a WTM Londres, na Inglaterra (novembro).

Em feiras e programações internacionais, com espaço para que empresários paranaenses marquem presença nos estandes, os resultados também são positivos. Juntas, a FIT América Latina (Argentina), FITPAR (Paraguai) e FITUR (Espanha), tiveram uma alta de 32,3% no número de participantes nos estandes do órgão no Exterior, na comparação entre edições.

Em dez estandes viabilizados pelo Viaje Paraná em feiras e eventos, de 2024 até o momento, foram mais de 110 participações de empresários e profissionais da área como coexpositores, apresentando o potencial do Estado. Nessas ocasiões, eles podem divulgar produtos, destinos, serviços e ampliar o contato com o mercado de outros países.