Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Senado Federal Senado Federal

Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado

Os 69 anos de funcionamento do escritório de Representação do Estado de Goiás na capital federal serão comemorados em sessão especial do Senado age...

15/08/2025 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O senador Pedro Chaves é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O senador Pedro Chaves é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Os 69 anos de funcionamento do escritório de Representação do Estado de Goiás na capital federal serão comemorados em sessão especial do Senado agendada para quarta-feira (20), às 10h. O evento destacará a importância estratégica do órgão para o desenvolvimento do estado e homenageará os gestores e servidores que participaram ou participam de seu funcionamento.

A homenagem, que abre o ciclo de comemorações dos 70 anos da atuação institucional de Goiás na capital do país, atende a requerimento do senador Pedro Chaves (MDB-GO) aprovado em Plenário em 16 de julho. O parlamentar explica que o primeiro escritório de representação de seu estado foi instalado no Rio de Janeiro, então capital federal, em 17 de agosto de 1956. O período foi marcado pelo movimento para a mudança da capital para o Planalto Central.

“A representação de Goiás acompanhou esse movimento histórico, consolidando sua atuação como elo estratégico entre o governo estadual e os órgãos federais. A trajetória do órgão atravessou diferentes formatos institucionais, crises e reformas administrativas, mas jamais perdeu seu papel central de articulação federativa e defesa dos interesses goianos no centro das decisões nacionais”, afirma no requerimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
