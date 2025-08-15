Sexta, 15 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira

A comissão criada pelo Senado para negociar com o Congresso dos EUA a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros se reúne na quarta-feira (20), à...

15/08/2025 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O plano de trabalho foi elaborado pela senadora Tereza Cristina - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O plano de trabalho foi elaborado pela senadora Tereza Cristina - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A comissão criada pelo Senado para negociar com o Congresso dos EUA a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros se reúne na quarta-feira (20), às 11h. O grupo vai analisar o plano de trabalho elaborado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também faz parte do colegiado.

Na viagem aos Estados Unidos, durante encontros com parlamentares e empresários norte-americanos, a comissão apresentou as perdas estimadas que os dois países terão por causa do "tarifaço" imposto pelo presidente Donald Trump.

O grupo também manifestou preocupação com eventuais sanções a serem impostas aos países que têm relações comerciais com a Rússia, como é o caso do Brasil.

Essa comissão, que é temporária, foi instalada em julho com o objetivo de estabelecer um canal de diálogo para solucionar a questão tarifária. O grupo é presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que também é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

Também compõem a comissão, além de Nelsinho Trad e Tereza Cristina, os senadores Jaques Wagner (PT-BA), que é líder do governo no Senado; Fernando Farias (MDB-AL); Astronauta Marcos Pontes (PL-SP); Esperidião Amin (PP-SC); Rogério Carvalho (PT-SE); e Carlos Viana (Podemos-MG).

A reunião será realizada na sala 9 da ala Alexandre Costa.

