Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Saúde Saúde

SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde

Expectativa é que equipamentos comecem a ser entregues em novembro

15/08/2025 14h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) vai comprar, por determinação do Ministério da Saúde, 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS) de mais de 5 mil municípios.

Em nota, a AgSUS informou que as compras serão feitas por meio de edital de licitação, publicado no último dia 4. A abertura das propostas do pregão eletrônico será na próxima segunda-feira (18) às 10h , por meio do portal compras.gov.br .

Segundo o comunicado, os recursos para a compra dos equipamentos, estimados em R$ 1,8 bilhão, são provenientes da Secretaria de Atenção Primária à Saúd e, por meio do pacote de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde 2025.

“Serão adquiridos 10 mil combos com 18 equipamentos estratégicos cada, entre eles, ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e equipamentos para telessaúde”, detalhou a AgSUS.

A expectativa do governo é que os equipamentos comecem a ser entregues em novembro .

Consulta pública

Entre maio e junho, a AgSUS realizou consulta pública junto ao setor produtivo e ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas, no intuito de “aprimorar as especificações técnicas dos produtos”.

O diálogo com o mercado, de acordo com a entidade, garantiu maior alinhamento entre as necessidades das equipes de saúde e as tecnologias disponíveis, promovendo mais eficiência e assertividade no processo de compra.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Saúde Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Saúde Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
Saúde Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário
Saúde Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados
Saúde Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
Saúde Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias