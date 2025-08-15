Sexta, 15 de Agosto de 2025
Turismo

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, destaca a importância da iniciativa para a conservação da história e cultura da região e...

15/08/2025 13h29
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Assessoria das Cataratas
Assessoria das Cataratas

O Parque Nacional do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu (PR), tem dois novos atrativos turísticos: o Céu das Cataratas e o Circuito São João, trilha imersa na Mata Atlântica, com locais para banho e pontos histórico-culturais que contam a história local. Em breve, um dos destaques do circuito será a antiga Usina São João, que está em processo de revitalização e será reaberta à visitação.

No primeiro semestre deste ano, 946.420 turistas visitaram o local, conforme dados repercutidos pelo portal H2Foz. Trata-se de um número 10,91% acima do que foi registrado nos seis primeiros meses do ano passado, quando as Cataratas receberam 853.340 visitantes.

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e presidente do Visit Iguassu, ressalta que a Usina São João tem um valor simbólico para Foz do Iguaçu, por ser a primeira hidrelétrica da cidade e estar localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

“A Usina São João é um patrimônio histórico importante para Foz, e sua revitalização é um passo significativo para a preservação da memória local. O local é um testemunho da história da cidade e da região, e sua revitalização ajuda a preservar essa história para as gerações futuras. A iniciativa demonstra o compromisso da cidade em valorizar e proteger seu patrimônio cultural, o que é fundamental para a identidade e a memória local”, afirma. 

Mendes observa que a iniciativa também promove o turismo e a educação. Isso porque a usina revitalizada pode se tornar um ponto turístico importante, permitindo que visitantes e moradores locais aprendam sobre a história e a importância da usina e do parque em que está localizada. 

“Outro elemento é a conscientização ambiental: a localização da usina dentro do Parque Nacional do Iguaçu destaca a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade, e a revitalização pode ajudar a promover a conscientização sobre esses temas”,  evidencia. “A iniciativa pode incluir atividades educativas sobre a Mata Atlântica, sua importância e como protegê-la, promovendo a conscientização sobre a biodiversidade e a conservação da natureza”, emenda.

Usina pode beneficiar o desenvolvimento sustentável

Para o presidente do Visit Iguassu, o investimento beneficia diretamente o desenvolvimento sustentável da região, promovendo a economia local e a geração de empregos. Jaime Mendes destaca os possíveis benefícios da revitalização:

  • Atrativo histórico-cultural: A Usina oferece o “turismo de nicho” e pode se tornar um destino para turistas interessados em história, cultura e patrimônio, oferecendo uma experiência diferenciada em relação aos outros atrativos turísticos da cidade;
  • Diversificação do produto turístico: O local pode diversificar a experiência dos visitantes e fortalecer o turismo de base histórica e sustentável; 
  • Turismo educacional e científico: A revitalização pode estimular diversos tipos de turismo, atraindo novos perfis de visitantes para a cidade, como estudantes e pesquisadores interessados em história, tecnologia e sustentabilidade;
  • Profissionais: O local tem potencial de atrair profissionais da área de energia, tecnologia e meio ambiente que buscam aprender sobre a história e a evolução da geração de energia no Brasil. 

Revitalização deve mobilizar o setor turístico local

Na visão de Mendes, o setor turístico local pode adotar diversas medidas para apoiar a divulgação e valorização desse novo ponto de interesse histórico: 

  • Desenvolvimento de roteiros turísticos: Criar roteiros turísticos que incluam a Usina São João, destacando sua importância histórica e cultural;
  • Promoção em redes sociais: Utilizar redes sociais para promover a Usina São João e compartilhar informações sobre sua história; 
  • Parcerias com escolas e universidades: Estabelecer parcerias com escolas e universidades para desenvolver programas educacionais e científicos; 
  • Integração com outros pontos turísticos: Integrar a Usina São João com outros pontos turísticos da cidade, como as Cataratas do Iguaçu e a Itaipu Binacional, para criar um circuito turístico mais diversificado; 
  • Treinamento de Guias de Turismo: Oferecer treinamento para Guias de Turismo sobre a história Usina São João, para que eles possam fornecer informações precisas aos visitantes;

Para concluir, o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel observa que a revitalização da Usina São João dialoga com o esforço da cidade em preservar sua identidade e promover o turismo sustentável e cultural.

Para mais informações, basta acessar: http://www.hoteldelreyfoz.com.br

