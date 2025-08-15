Novos territórios turísticos integram municípios da região Central e do Vale do Ivaí

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), lançou nesta quinta-feira (14) mais dois territórios turísticos: Entre Matas, Morros e Rios, que abrange municípios do Centro do Paraná, e o Vale do Ivaí, composto por cidades desta região.

Os dois estão agora integrados ao programa “18 Territórios, Um Só Destino”, desenvolvido pela Setu e que tem o objetivo de impulsionar vocações turísticas regionais, promovendo o desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda em todo o Estado.

O lançamento do território Entre Matas Morros e Rios foi em Pitanga, na sede da Amocentro (Associação dos Municípios do Centro do Paraná). Este eixo turístico abrange 19 municípios com forte identidade histórica e cultural, marcado por estradas e caminhos antigos, tradição tropeira e eventos relacionados a áreas indígenas e naturais, especialmente em Turvo, Nova Tebas, Mato Rico e Manoel Ribas.

O território Vale do Ivaí teve lançamento em Borrazópolis. Com 26 municípios, é marcado pela Rota da Fé, natureza e aventura. A Rota reúne os santuários de Santa Rita de Cássia (Lunardelli) e Santo Expedito (Apucarana), onde estão os Parques da Bíblia e da Redenção. O território oferece turismo rural, ecoturismo, pesca e o “Vale da Aventura”, que abrange Faxinal, Borrazópolis, Rosário do Ivaí, Grandes Rios e Mauá da Serra, com estâncias e recantos voltados à convivência com a natureza.

"Entre Matas, Morros e Rios traz a memória tropeira, história e tradição. O Vale do Ivaí, a hospitalidade, a fé da população e as paisagens do nosso Interior. Conectar esses territórios com uma narrativa única é construir um corredor de turismo responsável, com qualidade para o visitante e benefícios reais para as comunidades", afirmou Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

O prefeito de Pitanga, Sargento Dirceu Moraes, afirmou que a iniciativa de integrar o território Entre Matas, Morros e Rios ao programa estadual impacta fortemente a região. “Um projeto importante, com investimento no turismo e geração de renda", afirmou.

Para Rachel Capelari Lemos Mazzetto, representante da Instância de Governança Regional (IGR) Entre Matas, Morros e Rios, a oficialização qualifica a oferta e acelera resultados. “A implantação desse território e obras em andamento na região se tornam uma combinação que fortalece a economia da região Central com sustentabilidade, e ampliando a comercialização do turismo entre as cidades", afirmou.

"Com os investimentos, esse trabalho e a implementação do território, a região Central do Paraná será mostrada para todo o Estado e para todo o Brasil, evidenciando nosso potencial", destacou o prefeito de Manoel Ribas e presidente da Amocentro, José Carlos Corona.

Para Primis de Oliveira, prefeito de Godoy Moreira e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), a integração é um passo decisivo para transformar o potencial turístico em resultados concretos para os 18 territórios.

“Hoje, 80% do que podemos oferecer está à mostra. Ainda temos muitos tesouros escondidos nos nossos municípios. Com o apoio do Governo do Estado e o trabalho técnico da Secretaria de Turismo, o Vale do Ivaí vai se consolidar como referência no Paraná”, afirmou

Segundo Fabio Couto Rosa, empresário e dono das empresa Ivaí River Experience e da pousada Solar Águas do Ivaí, a territorialização do turismo é a política pública mais acertada para o setor, pois cria um ecossistema competitivo em cada território. “Vim de São Paulo há nove anos para apostar no Vale do Ivaí. Agora vejo que o ambiente finalmente reúne condições para quem quer inovar em experiência e hospitalidade”, afirmou.

PROGRAMA – Com o programa “18 Territórios, Um Só Destino”, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas.

A implantação dos territórios foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”, ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.