Estrada rural de 6,6 km de Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões
Trecho de 6,67 quilômetros inaugurado nesta quinta-feira (14) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior vai do distrito de Jardim do Ivaí até o ...
14/08/2025 19h24
Por: RedaçãoFonte: Secom Paraná
O Distrito de Jardim do Ivaí, localizado na cidade de Douradina, no Noroeste do Estado, passa a contar com uma ligação pavimentada até a sede do município. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) a Estrada Municipal Adelino Christofolli, que recebeu investimentos de pouco mais de R$ 8 milhões para pavimentação de 6,67 quilômetros.
“Feliz de estar em Douradina inaugurando essa estrada que teve um grande investimento do Estado. É uma via importante que liga a sede da cidade até o Distrito de Jardim do Ivaí, uma localidade relevante para a economia da região e, além disso, estamos anunciando a continuação da pavimentação até a indústria da GTF, que gera muito emprego para a nossa gente”, afirmou Ratinho Junior.
Inicialmente orçada em R$ 11 milhões, o valor da pavimentação da estrada municipal reduziu durante o processo de licitação. Com a sobra dos recursos, na ordem de R$ 3 milhões, será possível complementar a pavimentação até a GTF, com o aporte de mais R$ 1 milhão pelo Governo do Estado.
“Recentemente lançamos um programa de asfalto na zona rural, em que estamos investindo R$ 2 bilhões em cerca de dois mil quilômetros de estradas. São as chamadas ‘artérias’, estradas de escoamento de safra, de produção de ovos, leite, frango, fundamentais para melhorar a logística da zona rural e para os nossos produtores”, acrescentou.
Ratinho Junior também anunciou a construção de 185 casas em Douradina, sendo 135 na área urbana e outras 50 no Distrito de Jardim do Ivaí. A cidade também conta com obras do Asfalto Novo, Vida Nova, que estão acabando com as as ruas de chão da cidade.
“É a visão moderna que implantamos desde o início do nosso governo. Cortamos mordomias e regalias e, com isso, sobra dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Isso se transforma em benefício para a população, e é isso que está acontecendo em todos os cantos do Estado”, finalizou o governador.