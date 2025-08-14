Estrada rural de 6,6 km de Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões

Foto: Reprodução/Secom Paraná

Foto: Arnaldo Neto/AEN



OBRA– A pavimentação foi realizada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma faixa em cada sentido, além de sinalização horizontal e vertical em todo o trecho. De acordo com a prefeitura, cerca de 150 famílias residem no Distrito de Jardim do Ivaí, das quais 60 delas vivem na vila rural, principal beneficiada com a pavimentação.

A ligação também contribui para o escoamento da produção da GTF, antiga GTFoods, localizada próximo ao trecho pavimentado da estrada municipal e que também será beneficiada com a pavimentação chegando até sua sede em breve. A empresa do setor de proteínas animais possui um Núcleo de Recria de Matrizes de aves e anunciou recentemente investimentos de R$ 180 milhões em todas as suas unidades, sendo que a de Douradina deve receber recursos na ordem de R$ 10 milhões para ampliação do complexo, que atualmente emprega 150 pessoas.

A pavimentação da estrada rural em Douradina faz parte do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas, conhecido popularmente como Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Por meio da iniciativa, 1.350 quilômetros já foram pavimentados em convênios com centenas de prefeituras, com investimento superior a R$ 520 milhões, impactando 100 mil famílias de distritos rurais paranaenses.

As obras contemplam desde estradas vicinais, que garantem o escoamento da produção agrícola de comunidades rurais, até rodovias estaduais, que aguardaram décadas para receber pavimentação e conectar cidades por novas vias de asfalto. Essas obras visam facilitar também o acesso a serviços públicos, tornando mais ágil o trânsito de ambulâncias e viaturas policiais, e até mesmo impactar na frequência escolar de crianças e adolescentes, que não perdem mais aulas em dias de chuva por não conseguirem transporte escolar.

“É o maior programa de conservação de água, solo e combate à erosão do Brasil. São quase R$ 4,5 bilhões investidos. O Paraná vive um momento importante: estamos no ciclo do alimento sustentável, que é a transformação das nossas proteínas vegetais em proteínas animais”, explicou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes. “Vamos fazer mais dois mil quilômetros de pavimento rural, melhorando a mobilidade, reduzindo custos de produção e aumentando a renda do produtor.”

Para o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, estradas como essa ajudam a mudar a realidade dos municípios. “É muito interessante ver o crescimento das pequenas e médias cidades do Paraná, que têm uma dinâmica própria, vinculada ao agronegócio e uma indústria muito forte que se desenvolve no Estado. São cidades que crescem e demandam infraestrutura. Por isso estamos levando asfalto, iluminação e novas rodovias na área rural”, ressaltou.

“Tudo isso para dar conforto ao cidadão, mas, sobretudo, para criar condições para que as cidades continuem economicamente ativas, gerando emprego e renda. O Paraná, de ponta a ponta, é uma grande locomotiva na geração de empregos. Estamos em Douradina, que fica quase na divisa com Mato Grosso do Sul, e aqui a geração de empregos e os índices de desenvolvimento são excelentes”, complementou o secretário.

O prefeito de Douradina, Oberdan José de Oliveira, destacou a parceria com o Governo do Estado para que a obra saísse do papel. “Essa é uma obra histórica para Douradina justamente pelo pioneirismo. Foi aqui que começou o desenvolvimento, a locomotiva do nosso município, que foi o café, nas décadas de 1960 e 1970. E agora surgiu essa grande oportunidade que, assim como outros municípios paranaenses, foram contemplados com recursos do Governo do Estado”, explicou.

“Era estrada de barro, o que gerava muitos problemas para as pessoas, como dificuldades no transporte escolar, prejuízos ao programa de saúde da família rural. Tudo isso ficava comprometido por conta da lama e dos atolamentos constantes. Hoje temos uma obra moderna, com boa infraestrutura, viabilizada pelo Governo do Estado em parceria com o município”, complementou o prefeito.

ESTRADAS RURAIS– Em fevereiro deste ano, o governador anunciou um grande pacote para ampliar a pavimentação de estradas rurais por todo o Paraná. Ao todo, serão R$ 2 bilhões para a pavimentação desse tipo de via, especialmente aqueles ligados às cadeias de produção de leite, suíno e frango. A previsão é de que as obras impactem de 800 a 1.000 quilômetros de estradas.

O Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), vinculado à Seab, está trabalhando na produção do Relatório Técnico de Vistoria (RTV), documento utilizado pelo município para produzir os projetos de pavimentação. Até o momento, mais de 600 RTVs foram produzidos pelo órgão.