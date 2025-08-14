Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Agricultura Agricultura e ...

Estrada que liga distrito a Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões

Trecho de 6,67 quilômetros inaugurado nesta quinta-feira (14) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior vai do distrito de Jardim do Ivaí até o ...

14/08/2025 17h45
Por: Redação Fonte: Secom Paraná
Foto: Geraldo Bubniak/AEN
Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Distrito de Jardim do Ivaí, localizado na cidade de Douradina, no Noroeste do Estado, passa a contar com uma ligação pavimentada até a sede do município. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) a Estrada Municipal Adelino Christofolli, que recebeu investimentos de pouco mais de R$ 8 milhões para pavimentação de 6,67 quilômetros.

“Feliz de estar em Douradina inaugurando essa estrada que teve um grande investimento do Estado. É uma via importante que liga a sede da cidade até o Distrito de Jardim do Ivaí, uma localidade relevante para a economia da região e, além disso, estamos anunciando a continuação da pavimentação até a indústria da GTF, que gera muito emprego para a nossa gente”, afirmou Ratinho Junior.

Inicialmente orçada em R$ 11 milhões, o valor da pavimentação da estrada municipal reduziu durante o processo de licitação. Com a sobra dos recursos, na ordem de R$ 3 milhões, será possível complementar a pavimentação até a GTF, com o aporte de mais R$ 1 milhão pelo Governo do Estado.

“Recentemente lançamos um programa de asfalto na zona rural, em que estamos investindo R$ 2 bilhões em cerca de dois mil quilômetros de estradas. São as chamadas ‘artérias’, estradas de escoamento de safra, de produção de ovos, leite, frango, fundamentais para melhorar a logística da zona rural e para os nossos produtores”, acrescentou.

Ratinho Junior também anunciou a construção de 185 casas em Douradina, sendo 135 na área urbana e outras 50 no Distrito de Jardim do Ivaí. A cidade também conta com obras do Asfalto Novo, Vida Nova, que estão acabando com as as ruas de chão da cidade.

“É a visão moderna que implantamos desde o início do nosso governo. Cortamos mordomias e regalias e, com isso, sobra dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Isso se transforma em benefício para a população, e é isso que está acontecendo em todos os cantos do Estado”, finalizou o governador.

OBRA —A pavimentação foi realizada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma faixa em cada sentido, além de sinalização horizontal e vertical em todo o trecho. De acordo com a prefeitura, cerca de 150 famílias residem no Distrito de Jardim do Ivaí, das quais 60 delas vivem na vila rural, principal beneficiada com a pavimentação.

A ligação também contribui para o escoamento da produção da GTF, antiga GTFoods, localizada próximo ao trecho pavimentado da estrada municipal e que também será beneficiada com a pavimentação chegando até sua sede em breve. A empresa do setor de proteínas animais possui um Núcleo de Recria de Matrizes de aves e anunciou recentemente investimentos de R$ 180 milhões em todas as suas unidades, sendo que a de Douradina deve receber recursos na ordem de R$ 10 milhões para ampliação do complexo, que atualmente emprega 150 pessoas.

A pavimentação da estrada rural em Douradina faz parte do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas, conhecido popularmente como Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Por meio da iniciativa, 1.350 quilômetros já foram pavimentados em convênios com centenas de prefeituras, com investimento superior a R$ 520 milhões, impactando 100 mil famílias de distritos rurais paranaenses.

As obras contemplam desde estradas vicinais, que garantem o escoamento da produção agrícola de comunidades rurais, até rodovias estaduais, que aguardaram décadas para receber pavimentação e conectar cidades por novas vias de asfalto. Essas obras visam facilitar também o acesso a serviços públicos, tornando mais ágil o trânsito de ambulâncias e viaturas policiais, e até mesmo impactar na frequência escolar de crianças e adolescentes, que não perdem mais aulas em dias de chuva por não conseguirem transporte escolar.

Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná

“É o maior programa de conservação de água, solo e combate à erosão do Brasil. São quase R$ 4,5 bilhões investidos. O Paraná vive um momento importante: estamos no ciclo do alimento sustentável, que é a transformação das nossas proteínas vegetais em proteínas animais”, explicou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes. “Vamos fazer mais dois mil quilômetros de pavimento rural, melhorando a mobilidade, reduzindo custos de produção e aumentando a renda do produtor.”

Para o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, estradas como essa ajudam a mudar a realidade dos municípios. “É muito interessante ver o crescimento das pequenas e médias cidades do Paraná, que têm uma dinâmica própria, vinculada ao agronegócio e uma indústria muito forte que se desenvolve no Estado. São cidades que crescem e demandam infraestrutura. Por isso estamos levando asfalto, iluminação e novas rodovias na área rural”, ressaltou.

“Tudo isso para dar conforto ao cidadão, mas, sobretudo, para criar condições para que as cidades continuem economicamente ativas, gerando emprego e renda. O Paraná, de ponta a ponta, é uma grande locomotiva na geração de empregos. Estamos em Douradina, que fica quase na divisa com Mato Grosso do Sul, e aqui a geração de empregos e os índices de desenvolvimento são excelentes”, complementou o secretário.

O prefeito de Douradina, Oberdan José de Oliveira, destacou a parceria com o Governo do Estado para que a obra saísse do papel. “Essa é uma obra histórica para Douradina justamente pelo pioneirismo. Foi aqui que começou o desenvolvimento, a locomotiva do nosso município, que foi o café, nas décadas de 1960 e 1970. E agora surgiu essa grande oportunidade que, assim como outros municípios paranaenses, foram contemplados com recursos do Governo do Estado”, explicou.

“Era estrada de barro, o que gerava muitos problemas para as pessoas, como dificuldades no transporte escolar, prejuízos ao programa de saúde da família rural. Tudo isso ficava comprometido por conta da lama e dos atolamentos constantes. Hoje temos uma obra moderna, com boa infraestrutura, viabilizada pelo Governo do Estado em parceria com o município”, complementou o prefeito.

ESTRADAS RURAIS –Em fevereiro deste ano, o governador anunciou um grande pacote para ampliar a pavimentação de estradas rurais por todo o Paraná. Ao todo, serão R$ 2 bilhões para a pavimentação desse tipo de via, especialmente aqueles ligados às cadeias de produção de leite, suíno e frango. A previsão é de que as obras impactem de 800 a 1.000 quilômetros de estradas.

O Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), vinculado à Seab, está trabalhando na produção do Relatório Técnico de Vistoria (RTV), documento utilizado pelo município para produzir os projetos de pavimentação. Até o momento, mais de 600 RTVs foram produzidos pelo órgão.

Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná

MELHORIAS NA REGIÃO –Além da estrada municipal de Douradina, Ratinho Junior também inaugurou nesta quinta-feira (14) na região Noroeste as obras de pavimentação da Estrada Comissão, entre Cianorte e Jussara , com investimento de R$ 8,6 milhões; e outra estrada rural, em Alto Piquiri, com aporte de R$ 5,9 milhões . Já no Centro-Oeste paranaense, ele vai inaugurar a pavimentação em concreto da PR-180, entre Quarto Centenário e Goioerê, com investimento de R$ 65 milhões.

PRESENÇAS –Participaram da inauguração os secretários estaduais Do Carmo (Trabalho, Qualificação e Renda) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística); o chefe de gabinete do governador, Darlan Scalco; o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi; prefeitos da região e demais lideranças locais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura e ... Estrada rural de 6,6 km de Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões
Agricultura Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Agricultura e ... Estado investe R$ 5,9 milhões e pavimenta estrada usada por produtores rurais de Alto Piquiri
Agricultura e ... Em quatro anos de RenovaPR, produtores rurais investem R$ 5,8 bilhões em energia renovável
Agricultura e ... Paraná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Agricultura Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias