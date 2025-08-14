Estrada que liga distrito a Douradina ganha pavimentação em obra de R$ 8 milhões

O Distrito de Jardim do Ivaí, localizado na cidade de Douradina, no Noroeste do Estado, passa a contar com uma ligação pavimentada até a sede do município. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) a Estrada Municipal Adelino Christofolli, que recebeu investimentos de pouco mais de R$ 8 milhões para pavimentação de 6,67 quilômetros.

“Feliz de estar em Douradina inaugurando essa estrada que teve um grande investimento do Estado. É uma via importante que liga a sede da cidade até o Distrito de Jardim do Ivaí, uma localidade relevante para a economia da região e, além disso, estamos anunciando a continuação da pavimentação até a indústria da GTF, que gera muito emprego para a nossa gente”, afirmou Ratinho Junior.

Inicialmente orçada em R$ 11 milhões, o valor da pavimentação da estrada municipal reduziu durante o processo de licitação. Com a sobra dos recursos, na ordem de R$ 3 milhões, será possível complementar a pavimentação até a GTF, com o aporte de mais R$ 1 milhão pelo Governo do Estado.

“Recentemente lançamos um programa de asfalto na zona rural, em que estamos investindo R$ 2 bilhões em cerca de dois mil quilômetros de estradas. São as chamadas ‘artérias’, estradas de escoamento de safra, de produção de ovos, leite, frango, fundamentais para melhorar a logística da zona rural e para os nossos produtores”, acrescentou.

Ratinho Junior também anunciou a construção de 185 casas em Douradina, sendo 135 na área urbana e outras 50 no Distrito de Jardim do Ivaí. A cidade também conta com obras do Asfalto Novo, Vida Nova, que estão acabando com as as ruas de chão da cidade.

“É a visão moderna que implantamos desde o início do nosso governo. Cortamos mordomias e regalias e, com isso, sobra dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Isso se transforma em benefício para a população, e é isso que está acontecendo em todos os cantos do Estado”, finalizou o governador.

OBRA —A pavimentação foi realizada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma faixa em cada sentido, além de sinalização horizontal e vertical em todo o trecho. De acordo com a prefeitura, cerca de 150 famílias residem no Distrito de Jardim do Ivaí, das quais 60 delas vivem na vila rural, principal beneficiada com a pavimentação.

A ligação também contribui para o escoamento da produção da GTF, antiga GTFoods, localizada próximo ao trecho pavimentado da estrada municipal e que também será beneficiada com a pavimentação chegando até sua sede em breve. A empresa do setor de proteínas animais possui um Núcleo de Recria de Matrizes de aves e anunciou recentemente investimentos de R$ 180 milhões em todas as suas unidades, sendo que a de Douradina deve receber recursos na ordem de R$ 10 milhões para ampliação do complexo, que atualmente emprega 150 pessoas.

A pavimentação da estrada rural em Douradina faz parte do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas, conhecido popularmente como Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Por meio da iniciativa, 1.350 quilômetros já foram pavimentados em convênios com centenas de prefeituras, com investimento superior a R$ 520 milhões, impactando 100 mil famílias de distritos rurais paranaenses.

As obras contemplam desde estradas vicinais, que garantem o escoamento da produção agrícola de comunidades rurais, até rodovias estaduais, que aguardaram décadas para receber pavimentação e conectar cidades por novas vias de asfalto. Essas obras visam facilitar também o acesso a serviços públicos, tornando mais ágil o trânsito de ambulâncias e viaturas policiais, e até mesmo impactar na frequência escolar de crianças e adolescentes, que não perdem mais aulas em dias de chuva por não conseguirem transporte escolar.