GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Agricultura Agricultura e ...

Estado investe R$ 5,9 milhões e pavimenta estrada usada por produtores rurais de Alto Piquiri

Governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) obra de R$ 5,9 milhões que beneficia cerca de 800 pessoas que moram no di...

14/08/2025 15h35
Por: Redação Fonte: Secom Paraná
Foto: Ari Dias/AEN
Foto: Ari Dias/AEN

Moradores do distrito de Saltinho do Oeste, em Alto Piquiri, têm agora uma estrada asfaltada para ajudar na locomoção e no escoamento da produção agropecuária. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) a estrada que liga a sede do município do Noroeste do Paraná até o distrito, onde fica o entreposto da cooperativa C.Vale.

Com extensão de pouco mais de 5 quilômetros, a Estrada Barbosinha é importante para o escoamento da produção de soja e milho e da pecuária de leite e frango de corte. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), investiu R$ 5,9 milhões na obra, que beneficia cerca de 800 pessoas que moram no distrito.

“É um corredor importante para a zona rural, ligando as comunidades que moram no interior de Alto Piquiri”, disse Ratinho Junior. “Já estamos pavimentando 100% das áreas urbanas do Paraná, mas também investindo pesado para levar asfalto às áreas rurais para facilitar a vida de quem produz, melhorando a logística para que a gente possa, cada vez mais, levar eficiência para quem mora no campo”.

Saltinho do Oeste era o único distrito do município que ainda não tinha acesso asfáltico. Com a entrega da obra, todas as regiões da cidade têm agora ligações pavimentadas. “Essa estrada é importante porque nossa vocação é o agronegócio, e temos aqui uma cooperativa grande, que é a C.Vale, que recebe grãos de toda região. Com ela pavimentada, vai melhorar a logística e também vai beneficiar o povo de Saltinho do Oeste”, afirmou o prefeito Giovane Mendes.

O asfaltamento ainda dá mais segurança ao deslocamento dos moradores do distrito até a cidade, facilitando e agilizando o acesso deles a serviços públicos como saúde e educação.

A Estrada Barbosinha também ajuda na ligação de Alto Piquiri com o município vizinho de Perobal, destravando o comércio entre as duas cidades. Antes da pavimentação, a única alternativa asfaltada aos motoristas era o desvio pela PR-486, em um trajeto de 25 quilômetros.

Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Ricardo Ribeiro/AEN


ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO– Desde 2019, o Governo do Estado já entregou ou iniciou as obras de mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais através do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Os investimentos do Estado ultrapassam R$ 521 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil famílias. A pavimentação de estradas rurais garante mais conforto e agilidade na mobilidade dos agricultores, estudantes, turistas e de toda a comunidade, além de agilizar o transporte de insumos e produtos agrícolas.

No início do ano, o governador anunciou mais R$ 2 bilhões para pavimentação de novos trechos de estradas rurais , beneficiando produtores em cadeias relevantes como leite, suíno e frango, além de fomentar o turismo rural.

“Com esse novo conjunto de obras, vamos pavimentar mais 2,5 mil quilômetros de estradas rurais no Paraná”, afirmou o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes. “E junto com isso, o governo está iniciando um programa de aquisição de máquinas para os municípios, destinando R$ 3,7 milhões para que eles possam comprar maquinários da linha amarela para melhorar as estradas que são usadas diariamente pelos produtores rurais”.

Atualmente, os técnicos do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) estão trabalhando nos Relatórios Técnicos de Vistoria (RTV) desses projetos. Mais de 600 relatórios já estão prontos, o que contemplaria aproximadamente 2,5 mil quilômetros de estradas. As RTVs são o fundamento para os projetos a serem realizados pelas prefeituras.

ASFALTO E MORADIA– O governador também autorizou o investimento de R$ 10 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova para Alto Piquiri. O município já tinha conseguido a liberação de R$ 6 milhões, mas agora o repasse vai ser ampliado até R$ 10 milhões. Os recursos vão completar o asfaltamento em toda a cidade, atendendo principalmente os distritos de Paulistânia, Mirante do Piquiri e Saltinho do Oeste.

O governador ainda anunciou a construção de 200 casas populares em uma antiga área industrial na saída da cidade. “Estamos trazendo um grande pacote de obras a Alto Piquiri, com habitação, asfalto novo e estrada de conexão rural”, destacou o secretário estadual das Cidades, Guto Silva. “A cidade tem um grande potencial para o turismo e todo esse investimento ajuda a melhorar seu desenvolvimento e o atendimento ao turista. E essas obras geram muitos empregos, que trazem renda para o município”.

AGENDA NO NOROESTE– A Estrada Barbosinha, em Alto Piquiri, faz parte de um pacote de entregas feitas nesta quinta-feira que melhoram a infraestrutura da região Noroeste do Estado. Entre elas está a inauguração de um trecho de 6,6 quilômetros pavimentado em Douradina, fruto de um investimento de R$ 10,5 milhões. O governador Ratinho Junior também inaugurou a pavimentação da Estrada Comissão, em Cianorte , que faz a ligação entre o distrito de Vidigal ao município de Jussara, melhorando a estrutura viária da região.

Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Ricardo Ribeiro/AEN


PRESENÇAS– Estiveram presentes na inauguração da estrada rural em Alto Piquiri o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Alexandre Curi; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; e o chefe de Gabinete da Governadoria, Darlan Scalco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
