Estado investe R$ 5,9 milhões e pavimenta estrada usada por produtores rurais de Alto Piquiri

Moradores do distrito de Saltinho do Oeste, em Alto Piquiri, têm agora uma estrada asfaltada para ajudar na locomoção e no escoamento da produção agropecuária. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (14) a estrada que liga a sede do município do Noroeste do Paraná até o distrito, onde fica o entreposto da cooperativa C.Vale.

Com extensão de pouco mais de 5 quilômetros, a Estrada Barbosinha é importante para o escoamento da produção de soja e milho e da pecuária de leite e frango de corte. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), investiu R$ 5,9 milhões na obra, que beneficia cerca de 800 pessoas que moram no distrito.

“É um corredor importante para a zona rural, ligando as comunidades que moram no interior de Alto Piquiri”, disse Ratinho Junior. “Já estamos pavimentando 100% das áreas urbanas do Paraná, mas também investindo pesado para levar asfalto às áreas rurais para facilitar a vida de quem produz, melhorando a logística para que a gente possa, cada vez mais, levar eficiência para quem mora no campo”.

Saltinho do Oeste era o único distrito do município que ainda não tinha acesso asfáltico. Com a entrega da obra, todas as regiões da cidade têm agora ligações pavimentadas. “Essa estrada é importante porque nossa vocação é o agronegócio, e temos aqui uma cooperativa grande, que é a C.Vale, que recebe grãos de toda região. Com ela pavimentada, vai melhorar a logística e também vai beneficiar o povo de Saltinho do Oeste”, afirmou o prefeito Giovane Mendes.

O asfaltamento ainda dá mais segurança ao deslocamento dos moradores do distrito até a cidade, facilitando e agilizando o acesso deles a serviços públicos como saúde e educação.

A Estrada Barbosinha também ajuda na ligação de Alto Piquiri com o município vizinho de Perobal, destravando o comércio entre as duas cidades. Antes da pavimentação, a única alternativa asfaltada aos motoristas era o desvio pela PR-486, em um trajeto de 25 quilômetros.