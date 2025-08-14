Cervejaria paranaense conquista 14 medalhas no Brasil Beer Cup e movimenta o turismo

O Paraná conquistou mais uma premiação envolvendo seu setor gastronômico. A Hank Bier, de Guarapuava, na região Central do Estado, está oficialmente no mapa das melhores cervejas artesanais do Brasil. O empreendimento foi premiado no Concurso Brasil Beer Cup, na categoria de Melhor Cervejaria de Pequeno Porte do País – no qual se enquadram apenas produções de até 20 mil litros.

Ao todo, a Hank Bier conquistou 14 medalhas na competição – um dos mais respeitados concursos da América Latina –, com nove de ouro, duas de prata e três de bronze. Com o reconhecimento nacional, tanto a marca guarapuavana quanto a imagem do Paraná no meio cervejeiro são enaltecidos, mostrando a referência do Estado em um setor que atrai visitantes.

“O turismo se apropria, de maneira benéfica, de produções e itens exclusivos no Paraná, porque é uma atividade que valoriza o Estado e o que é produzido aqui, seja através dos empreendedores privados ou dos municípios”, diz Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual. “É um orgulho ver outra cervejaria local sendo reconhecida, trazendo os holofotes, mais uma vez, ao Estado e às suas cervejas especiais, referências em qualidade e sabor”.

A cervejaria opera com o conceito de unir a fábrica e o bar próprio, o Armazém do Malte, em um mesmo espaço, criando uma experiência completa para o público. Com o campeonato recente, o estabelecimento chega à marca de 50 medalhas conquistadas com 19 rótulos – 29 premiações apenas neste ano.

“Iniciamos com uma produção caseira e profissionalizamos em 2018. A partir de 2022 começamos a participar de eventos e competições do ramo, conquistado já de cara a nossa primeira medalha, em Blumenau, em um dos maiores concursos do mundo. Estamos realizando um sonho: mostrar para o Brasil que as nossas cervejas de Guarapuava competem com os melhores do mundo”, diz Leo Sampaio, um dos sócios da Hank Bier.

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), em 2024 o Paraná se firmou como uma das unidades da Federação com maior número de empresas do ramo, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

O setor cervejeiro tem sido um dos carros-chefes do Estado, com a indústria cervejeira investindo cerca R$ 5 bilhões no Paraná desde 2020 até o ano passado . Um exemplo, com apoio do programa de incentivos Paraná Competitivo, é a inauguração em 2024 da Maltaria Campos Gerais, que possui capacidade para produção de 280 mil toneladas de malte por ano.

No cenário das competições, o Estado também é destaque. Segundo a Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva), desde 2019 o Estado já ganhou mais de 240 medalhas e premiações somente no Festival Brasileiro da Cerveja – o maior do ramo no País.

Em maio deste ano, por exemplo, a cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (Oeste), levou duas medalhas de ouro no World Beer Cup, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

ORGULHO REGIONAL– Guarapuava é reconhecida pela lei nº 14.956 como a Capital Nacional da Cevada e do Malte, por conta de sua forte vocação agrícola, sobretudo, na produção dos dois insumos. Os títulos recém-conquistados somam-se às outras dezenas de concursos, campeonatos e medalhas ganhas por cervejarias locais, que se destacam pela qualidade e sabor diferenciado das produções.

A importância da bebida é tão grande ao município que uma Rota da Cerveja foi criada – com a Hank Bier no itinerário. O atrativo, conhecido como Bierweg, tem como objetivo consolidar a região como uma referência cervejeira, utilizando o turismo como ferramenta para isso.

Ela surgiu da iniciativa de Clayton Luiz de Andrade e Luiz Carlos Rossi, ambos apaixonados por cerveja artesanal, que buscam propagar a cultura cervejeira de Guarapuava para o mundo.

No Bierweg são organizados passeios guiados por cervejarias artesanais, campos de pesquisa de cevada e lúpulo, pela maior fábrica de malte da América do Sul e os principais pontos turísticos de Guarapuava. Na excursão – mediante agendamento – turistas conhecem um pouco mais da cultura que é um orgulho regional, com transporte e guias especializados.

“Ficamos felizes com a conquista da Hank Bier, porque eles são nossos parceiros e abraçaram a rota desde o início. Todas as cervejarias de Guarapuava que fazem parte do nosso roteiro são medalhistas em competições do ramo. O passeio sempre começa na Praça Cleve, justamente onde está a Hank Bier, então, já de cara, os turistas têm uma noção da qualidade das nossas cervejas, é o nosso cartão de boas-vindas”, disse Clayton, sócio-proprietário da Bierweg.

OUTRAS OPÇÕES– Em Curitiba, uma Rota Cervejeira foi lançada em 2024 pela Procerva, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná. A ideia é oferecer uma opção para conhecer mais da cultura que envolve a produção e degustação da bebida. O tour passa por 17 bairros e conta em seu itinerário com mais de 20 pubs, bares e empreendimentos.

Na Região Metropolitana da Capital (RMC), em Pinhais, também é possível visitar a Rota da Cerveja Artesanal, que tem atualmente sete empreendimentos em seu itinerário. Turistas podem conhecer um município de fácil acesso, localizado a cerca de 10 km do Centro de Curitiba e a 18 km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na vizinha São José dos Pinhais.

Nos Campos Gerais, a Heineken – uma das maiores marcas de cerveja do mundo – inaugurou em 2024 um tour cervejeiro no Estado. O passeio dura cerca de duas horas e só pode ser feito em dois municípios brasileiros: Jacareí (SP) e em Ponta Grossa. Com a experiência “Inside the Star”, a cervejaria abre as portas para uma visitação focada na produção da bebida.

A experiência consta no Portfólio de Produtos e Destinos Turísticos do Estado, lançado em junho pelo Viaje Paraná. Confira o material completo AQUI .