Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Agricultura Agricultura

Arábia Saudita vai reabrir exportação à carne de aves do Rio Grande do Sul

A Arábia Saudita anunciou que vai retirar as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Rio Grande do Sul, após a conclusão d...

14/08/2025 08h34
Por: Redação Fonte: Secom RS
-
-

A Arábia Saudita anunciou que vai retirar as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Rio Grande do Sul, após a conclusão do foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), registrado no município de Montenegro. A confirmação foi dada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), ao governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na quarta-feira (13/8).

“Aos poucos estamos reabrindo mercados importantes e estratégicos para o Rio Grande do Sul. Isso também mostra a credibilidade que temos junto aos países e a qualificação do trabalho do Serviço Veterinário Oficial gaúcho”, enfatizou o secretário da Agricultura, Edivilson Brum.

Parceiro estratégico

Dados da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) mostram que a Arábia Saudita foi responsável por 21% das exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul entre janeiro a outubro de 2024, ficando atrás apenas dos Emirados Árabes. Entre abril e janeiro deste ano, a Arábia Saudita era o 2º maior importador do produto brasileiro, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O presidente da Asgav, José Eduardo dos Santos, destacou que é uma notícia importante, tendo em vista o potencial de compra da Arábia Saudita. “É mais um passo rumo a normalização do comércio exterior para a avicultura do Rio Grande do Sul. Hoje os países do Oriente Médio importam cerca de 30% do que o Brasil exporta, e automaticamente, o Estado se enquadra nesse número porque somos o 3º maior exportador do Brasil”, afirmou.

Retomada do comércio exterior

Na última semana, em missão ao Rio Grande do Sul, o Chile também havia anunciado a reabertura do mercado avícola. Faltando agora dois importantes países que é são a China e a União Europeia.


“A reabertura da Arábia Saudita é extremamente importante por se tratar de um parceiro comercial fundamental para a avicultura do Rio Grande do Sul e isso simboliza o reconhecimento das garantias que o Estado e que o país têm dado à proteína animal, em especial à avicultura”, destacou o secretário-adjunto da Seapi, Márcio Madalena.

Texto:Ascom Seapi
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura e ... Paraná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Agricultura Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios
Agricultura e ... Vem aí: Feira Sabores do Paraná reunirá trajetórias inspiradoras e produtos premiados
Agricultura e ... Vem aí: Feira Sabores Paraná reunirá trajetórias inspiradoras e produtos premiados
Agricultura Políticas públicas impulsionam a produção sustentável de arroz em Santa Catarina
Agricultura Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias