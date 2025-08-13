Quinta, 14 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Senado aprovou sete autoridades nesta quarta

Em sessão deliberativa nesta quarta-feira (13), o Senado aprovou sete indicados para funções públicas.Para o cargo de ministro do Superior Tribunal...

13/08/2025 18h55
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado

Em sessão deliberativa nesta quarta-feira (13), o Senado aprovou sete indicados para funções públicas.

Para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram aprovados Marluce Bezerra e Carlos Augusto Brandão .

Para o Superior Tribunal Militar (STM), foi aprovada Verônica Sterman .

Para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine), foi aprovada Patrícia Barcelos .

Já para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), foram aprovadas três indicações: Fabiana Barreto , Ivana Cei e Greice Stocker .

As votações foram conduzidas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele teve de adiar a votação de outras 15 autoridades porque o número de senadores presentes no Plenário foi diminuindo no decorrer da sessão.

— Todas que foram sabatinadas, todas que tiveram seus relatórios lidos nas respectivas comissões somam o número de 22 autoridades. (...) Existem algumas que foram indicadas ainda no ano passado; outras que foram indicadas pelos seus respectivos órgãos neste ano, desde o início do ano. (...) Eu determinei que nós retirássemos de pauta todos os projetos que estavam incluídos para que nós nos ocupássemos em fazer aquilo que determina a Constituição e o Regimento Interno desta Casa, que é deliberarmos, no Plenário do Senado Federal, a votação, pelo voto secreto, individual e presencial, de cada autoridade — disse Davi no início das votações.

