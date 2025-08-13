Quinta, 14 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Greice Stocker é aprovada para integrar Conselho Nacional do Ministério Público

A indicação de Greice Fonseca Stocker para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi aprovada pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira...

13/08/2025 18h35
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A indicação de Greice Fonseca Stocker para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi aprovada pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira (13).

Essa indicação ( OFS 4/2024 ), feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), recebeu 49 votos favoráveis e 4 contrários.

Antes de chegar ao Plenário, o nome de Greice Stocker foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde contou com parecer favorável do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Greice se graduou em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 2006. Também cursou especialização em advocacia imobiliária, urbanística, registral e notarial na Universidade Santa Cruz do Sul (Unisc), concluída em 2012.

Em 2011, Stocker ingressou na OAB como membro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem no Rio Grande do Sul (OAB-RS). Entre 2013 e 2018, foi conselheira seccional da OAB-RS. Desde 2022, atua como conselheira federal titular do órgão no estado gaúcho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
