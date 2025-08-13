Quinta, 14 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Senado aprova recondução de Ivana Cei ao CNMP

A procuradora Ivana Lúcia Franco Cei, do Ministério Público do Amapá, terá um novo mandato no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A rec...

13/08/2025 18h25
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O nome foi aprovado por 55 votos a 2, com uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O nome foi aprovado por 55 votos a 2, com uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A procuradora Ivana Lúcia Franco Cei, do Ministério Público do Amapá, terá um novo mandato no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A recondução ( OFS 4/2023 ) foi aprovada nesta quarta-feira (13) pelo Senado. A aprovação se deu por 55 votos a 2, com uma abstenção.

A indicação teve como relator o senador Lucas Barreto (PSD-AP). Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), também nesta quarta-feira, a indicada relatou ações de articulação para apresentar propostas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em novembro.

— É um trabalho muito bonito dentro do CNMP. Precisamos que vocês, parlamentares, estejam junto conosco — disse.

Durante a votação em Plenário, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) destacou competência da procuradora em seu trabalho e disse que ela tem os requisitos exigidos pela Constituição para ocupar uma vaga no CNMP.

— Trata-se de um dos quadros mais competentes da magistratura amapaense e uma jurista de renome, além de ter as condições que a Constituição exige, de reputação totalmente ilibada e notório saber jurídico, em especial pela atuação que teve em defesa do meio ambiente — o senador, ao pedir a aprovação da indicação.

Currículo

Ivana Cei ingressou no Ministério Público em 1991. No mesmo ano iniciou a carreira docente no Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP). Também lecionou na Escola Judicial do Amapá. Ela é especialista em inteligência estratégica, direito penal e processual penal e direito civil e processual civil.

Ivana Cei foi sabatinada nesta quarta na CCJ - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Ivana Cei foi sabatinada nesta quarta na CCJ - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
