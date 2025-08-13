Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Senado Federal Senado Federal

Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco

Nesta quarta-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a inauguração de uma fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnol...

13/08/2025 17h01
Por: Redação Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Nesta quarta-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a inauguração de uma fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) no município de Goiana (PE). Para ele, a inauguração é um marco da soberania nacional, da ciência aplicada e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade inaugurada nesta quinta-feira (14) será a maior fábrica de medicamentso hemoderivados da América Latina, com 17 prédios e capacidade de processar até 500 mil litros de plasma por ano. Para Humberto, o investimento de R$ 1,9 bilhão insere o estado de Pernambuco e o Brasil no mapa global da indústria farmacêutica de alta tecnologia.

— Estamos falando de uma conquista que unirá ciência, tecnologia, compromisso social e visão estratégica — disse.

Humberto afirmou que a nova instalação permitirá que o Brasil processe integralmente o plasma coletado em território nacional. Para ele, isso significa a autossuficiência na produção de medicamentos vitais e insumos indispensáveis para pacientes do SUS.

O senador parabenizou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por retomar investimentos na Hemobrás após o que chamou de "boicotes" em governos passados. A empresa foi criada em 2004, durante a gestão de Humberto Costa no Ministério da Saúde.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Rodrigo Baptista.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal Combate à violência escolar é desafio a ser enfrentado por todos, aponta debate
Senado Federal Senado aprovou sete autoridades nesta quarta
Senado Federal Greice Stocker é aprovada para integrar Conselho Nacional do Ministério Público
Senado Federal Aprovada indicação de Fabiana Barreto para o Conselho Nacional do Ministério Público
Senado Federal Senado aprova recondução de Ivana Cei ao CNMP
Senado Federal Plenário confirma indicação de Verônica Sterman para o STM
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias