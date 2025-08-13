Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaVereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta FlorestaEducaçãoMEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambientalCâmara dos DeputadosComissão aprova renegociação de débitos federais de pequeno empreendedor do setor de eventosGeralEntenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na BaixadaSenado FederalCAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário
Agricultura Agricultura

Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traqu...

13/08/2025 14h11
Por: Redação Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traquejo Comunicação)

De 13 a 17 de agosto, o Pavilhão de Exposições de Criciúma recebe a 15ª  AgroPonte, um dos maiores eventos do agronegócio catarinense. Dentro dessa programação, a Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Epagri desde a primeira edição, vai reunir 45 organizações de produtores rurais para oferecer ao público uma vitrine diversificada do que o campo de Santa Catarina produz de melhor.

Quem visitar o espaço vai encontrar pães e bolos artesanais, embutidos, queijos, mel, bebidas, doces, geleias, produtos à base de aipim e banana, artesanato, frutas, verduras e hortaliças frescas, entre outras delícias e novidades da produção familiar.

Segundo Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri no Sul Catarinense e organizador da feira, a presença dos agricultores é resultado de um trabalho contínuo de apoio, organização e regularização dos empreendimentos. “Isso garante mais valor à produção e abre novas oportunidades de renda para as famílias”, destaca.

Rodada de Negócios

Além da comercialização direta com o consumidor, a programação conta com um momento voltado a aproximar produtores rurais e compradores do atacado e varejo. No dia 14 de agosto, às 14h, será realizada a  4ª Rodada de Negócios,  na sala de reuniões do Pavilhão de Exposições. Organizada pela Epagri, a iniciativa vai colocar frente a frente agricultores e representantes de redes supermercadistas, boxistas da Ceasa e atacadistas, fomentando acordos e parcerias comerciais.

A AgroPonte

A AgroPonte é a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é  para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar

  • Quando: de 13 a 17 de agosto
  • Onde: Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sônego Neto, nº 35, Bairro Santa Bárbara, Criciúma, SC

Rodada de Negócios da Agricultura Familiar

  • Quando:  14 de agosto (quinta-feira), às 14h
  • Onde: Sala de Reuniões – Pavilhão José Ijair Conti

Mais informações e entrevistas:

 Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, fone: (48) 99668-3768

– Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, fone: (48) 99622-1605

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-9596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Agricultura e ... Produtoras de seda do Paraná são premiadas com viagem para a França
Agricultura Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno
Agricultura Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%
Agricultura Governador autoriza Cidasc a realizar concurso público com 28 vagas
Agricultura Cidasc passa a aceitar pagamento de taxas via PIX para facilitar a vida do produtor rural catarinense
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias