Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Justiça Justiça

STF responsabilizou 1.190 pessoas por atos antidemocráticos de 2023

Dados são do gabinete do ministro Alexandre de Moraes

13/08/2025 10h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Joedson Alves/Agencia Brasil
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 1.190 pessoas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Os números foram divulgados pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira (13). Nesse dia, as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os condenados por crimes mais graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público, foram 279, e por isso receberam penas mais altas, que chegam a superar os 17 anos de prisão.

Os condenados por crimes mais brandos, por incitação e associação criminosa, foram 359. Apenas dez acusados foram absolvidos.

Ao todo, foram abertas no Supremo 1.628 ações relacionadas ao 8 de janeiro, das quais 518 são relacionadas a crimes graves e outras 1.110 a crimes menos graves.

Entre os condenados, 113 já cumpriram pena, enquanto 112 estão ainda estão presos. Passados mais de 2 anos e meio dos atos violentos, 29 pessoas ainda se encontram em prisão preventiva, ou seja, ainda sem condenação.

Estão em prisão domiciliar 44 pessoas investigadas ou acusadas, com ou sem tornozeleira eletrônica, informou o gabinete de Moraes.

Entre as 1.190 pessoas que o Supremo contabiliza como responsabilizados, estão ainda 552 acusados que firmaram Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público Federal (MPF), livrando-se dos processos em troca de assumirem a culpa por crimes mais brandos e cumprirem algumas condições estabelecidas pelo Supremo.

Todos os acordos dizem respeito a acusados que estavam acampados em frente a quartéis das Forças Armadas, mas que não há provas de que tenham participado da tentativa de golpe de Estado, de obstrução dos Poderes da República e nem de dano ao patrimônio público, segundo informou o STF, em nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Justiça STF faz hoje acareação de Cid e Câmara, réus na trama golpista
Justiça Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Justiça Bolsonaro pede a Moraes autorização para realizar exames médicos
Justiça PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Justiça INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
Justiça Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias