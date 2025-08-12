Quarta, 13 de Agosto de 2025
Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou o resultado da reunião nesta terça-feira (12) entre Petrobras e Ibama que selou um acordo para av...

12/08/2025 23h14
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou o resultado da reunião nesta terça-feira (12) entre Petrobras e Ibama que selou um acordo para avançar na pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial.

A petrolífera e o órgão ambiental concordaram com a realização da avaliação pré-operacional (APO), passo essencial para a emissão da licença de perfuração do poço exploratório no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas. Em nota, Davi destacou o avanço como uma "vitória do Amapá e do Brasil".

A data para o início da APO ainda será divulgada oficialmente pelo Ibama. A avaliação, que simula uma emergência ambiental envolvendo vazamento de petróleo, deverá durar entre três e quatro dias.

Nota à Imprensa:

Recebi com grande alegria, nesta terça-feira (12), a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Foi definida a realização de um exercício de simulação, com duração estimada de três a quatro dias, para testar a capacidade de resposta das equipes. A data para a avaliação pré-operacional provavelmente será no próximo dia 24, a depender da avaliação dos técnicos do Ibama e da Petrobras.

Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país.

Parabenizo e agradeço a todos os envolvidos!

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional

