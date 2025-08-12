Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Senado Federal Senado Federal

Magno Malta defende nova CPI da Pedofilia

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Magno Malta (PL-ES), que presidiu uma CPI da Pedofilia há mais de 15 anos no Senado, afir...

12/08/2025 18h01
Por: Redação Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Magno Malta (PL-ES), que presidiu uma CPI da Pedofilia há mais de 15 anos no Senado, afirmou que o tema continua urgente e citou denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre exploração infantil em plataformas de conteúdo.

— A denúncia do Felca colocou o braço e a mão dentro de um vespeiro. Porque eu sofri mais ameaças de morte na CPI da Pedofilia do que na CPI do Narcotráfico. Eles movimentavam US$ 3 bilhões por ano no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet — afirmou.

Malta lembrou que na época da CPI foi firmado um termo de ajustamento de conduta com operadoras de cartão de crédito para bloquear pagamentos relacionados à compra de material pornográfico envolvendo menores.

Moraes

O senador também lamentou a situação do colega Marcos do Val (Podemos-ES), que, segundo ele, é alvo de abuso de autoridade mesmo tendo mandato legítimo e imunidade parlamentar, conforme o artigo 53 da Constituição. E criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O parlamentar comentou declarações feitas por Moraes durante palestra no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), na segunda-feira (11).

— É uma fala até muito branda, falando baixo, educadamente. Eu acho que ele deixou de ser Alexandre. Bom, para mim, ele é Alexandre, o Pequeno, nunca foi o Grande. Alexandre, com a voz altiva, coisa de ditador, coisa de quem não tem qualquer compromisso com a vida, nem com valores — declarou Malta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
