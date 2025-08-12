Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Senado Federal Senado Federal

Aprovado programa de incentivo a servidores do INSS para reduzir filas

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (12)a medida provisória que criou o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para o INSS ( MP 1...

12/08/2025 17h47
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Zenaide foi a relatora da MP, aprovou emendas para aumentar a transparência do programa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Zenaide foi a relatora da MP, aprovou emendas para aumentar a transparência do programa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (12)a medida provisória que criou o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para o INSS ( MP 1.296/2025 ). O programaaumenta a capacidade operacional da perícia médica da Previdência Social através de pagamentos extraordinários para servidores que trabalham com a revisão de benefícios. Segundo o governo federal, o objetivo é reduzir a fila do INSS e coibir pagamentos indevidos. O texto aprovado teve mudanças dos parlamentares e vai à sanção.

Além dos casos regulares de revisão e reavaliação de benefícios previstos em lei, o programa terá como alvo a revisão de processos e serviços administrativos em análise há mais de 45 dias ou com prazo judicial expirado, assim como as avaliações sociais para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O texto aprovado prevê pagamentos extraordinários a profissionais: R$ 68 para o INSS e R$ 75 para a Perícia Médica Federal. Todos os servidores deverão cumprir meta específica de desempenho no atendimento da demanda ordinária do INSS e do Ministério da Previdência Social como requisito para participar do PGB e receber a remuneração extra. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026.

A matéria foi relatada em comissão mista pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que acatou três emendas apresentadas ao texto original do Executivo. As emendas determinam a divulgação periódica das metas e dos resultados do PGB nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS. Estabelecem também que o PGB deve utilizar tecnologias acessíveis para comunicação com os beneficiários, facilitando seu uso e inclusão.

Zenaide e outros senadores, como Damares Alves (Republicanos-DF) e Izalci Lucas (PL-DF) manifestaram preocupação com a possibilidade de o programa levara a cancelamentos de benefícios do BPC. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, garantiu que o Executivo se comprometeu para que isso não aconteça.

Damares alertou para cancelamento de benefícios; Randolfe disse que governo garante a manutenção - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Damares alertou para cancelamento de benefícios; Randolfe disse que governo garante a manutenção - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
