Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Senado Federal Senado Federal

Veneziano destaca investimentos federais na Paraíba

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) agradeceu ao governo federal pelos investimentos r...

12/08/2025 15h35
Por: Redação Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) agradeceu ao governo federal pelos investimentos realizados na saúde, na educação e no programa habitacional Minha Casa Minha Vida — especialmente em seu estado, a Paraíba. Segundo ele, essas áreas sofreram retrocessos no governo federal anterior (de Jair Bolsonaro), mas os respectivos investimentos vêm sendo retomados desde 2023.

O senador disse que a Paraíba receberá mais de R$ 230 milhões do novo PAC da Saúde, destinados à aquisição de equipamentos e à construção de unidades de saúde, policlínicas e à ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na área da educação, ele destacou a autorização para a construção de novas creches e escolas, além da entrega de centenas de veículos para o transporte escolar.

— Nós observamos a eficiência, a prontidão e a prestatividade que o governo tem demonstrado. Muito ainda há a desfazer, porque tivemos um déficit que se acumulou durante os quatro anos precedentes [ao atual governo federal]. Mas essa é uma demonstração inequívoca de um governo operoso, que faz, que sabe que ainda tem muito a realizar, e que assume com vigor e energia os desafios que lhe restaram. Assumimos o governo com mais de 33 milhões de pessoas em estágio de miserabilidade crônica; hoje, saímos do mapa da fome — afirmou.

Veneziano também destacou a retomada do Minha Casa Minha Vida, que, ressaltou ele, ficou praticamente paralisado no governo anterior. De acordo com o senador, desde o início de 2023 já foram celebrados 1,6 milhão de novos contratos, entre unidades entregues e em execução. Ele ressaltou que isso tem impulsionado o setor da construção civil e gerou, no último, aproximadamente 100 mil empregos com carteira assinada.

— Fundamental é que façamos essa análise com dados concretos, visíveis e acessíveis a qualquer brasileiro. Falo de milhões que não tinham um teto para morar e passaram a ter, que não tinham um instituto federal onde estudar e hoje têm, que não tinham uma universidade pública de qualidade e hoje têm. Em nome do povo paraibano e dos gestores que recorrem ao nosso mandato, agradeço pelo gesto de confiança, porque o resultado, venturosamente, está sendo entregue — declarou.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Rodrigo Baptista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal Plenário já pode votar PEC sobre polícia científica em primeiro turno nesta quarta
Senado Federal No Congresso, Haddad defende ajustes tributários para setor financeiro
Senado Federal Cleitinho defende impeachment de Moraes e critica gastos do Judiciário
Senado Federal Marcio Bittar cobra explicações sobre entrada de avião russo no Brasil
Senado Federal Senado vai homenagear pessoas com deficiência intelectual e múltipla
Senado Federal Magno Malta defende nova CPI da Pedofilia
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

27° Sensação
0 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias