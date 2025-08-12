Terça, 12 de Agosto de 2025
Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor

Foto: Thiago Kaue/SecomGOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) repassou, no mês de julho, R$ 51,4 milhões por meio do Fundo de...

12/08/2025 15h04
Por: Redação Fonte: Secom SC
Foto: Thiago Kaue/SecomGOVSC

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) repassou, no mês de julho, R$ 51,4 milhões por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR). Os recursos foram destinados diretamente ao produtor rural, fortalecendo programas que incentivam o investimento nas propriedades e a permanência das famílias no campo.

De janeiro a julho deste ano, o total investido por meio do FDR já soma R$ 101,8 milhões, beneficiando 9.951 produtores rurais em todo o estado. Os recursos foram aplicados em ações de financiamento e subvenção de juros vinculados a programas como Pronampe Agro SC, Pronampe Agro SC Emergencial, Água no Campo SC, Financia Agro-SC, Jovens e Mulheres em Ação, Reconstrói SC, Leite Bom SC e Safra Garantida. Esses programas são operacionalizados pela Epagri, em conjunto com a Sape.

Os recursos são aplicados em investimentos estruturais nas propriedades, com destaque para a construção de cisternas, energia fotovoltaica, máquinas e equipamentos, estação de tratamento de água, computadores e notebooks, matrizes e reprodutores (bovinos, ovinos e caprinos), entre outros.

 “Os programas buscam atender as necessidades dos nossos agricultores e reforçam o compromisso de Santa Catarina com quem produz e com toda cadeia produtiva. São investimentos que possibilitam o fortalecimento da agricultura catarinense, com melhores condições de produção, acesso ao crédito e mais qualidade de vida no meio rural”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O jovem produtor rural Bruno Weingartner, de Águas Mornas, participou do curso Ação Jovem Rural e apresentou um projeto para investir na produção de morangos em cultivo protegido e de tomates. A iniciativa foi financiada pelo programa Realiza SC, que apoia projetos desenvolvidos por jovens durante a formação. “Com esse apoio, comecei a cultivar morangos. Foi uma grande melhora, porque dá para pagar aos poucos e ainda inovar. Hoje, muitos jovens estão ficando nas propriedades, com mais tecnologia ficou mais fácil para trabalhar”, destaca Weingartner.

Força-Tarefa

Devido à grande demanda, a Sape e Epagri organizaram uma Força-Tarefa para analisar cerca de 400 projetos voltados a investimentos nas propriedades rurais e processos produtivos. Doze técnicos da Epagri receberam capacitação na última semana para reforçar a equipe de análise técnica dos projetos encaminhados pelos produtores. Com isso, será dada agilidade no andamento dos processos, possibilitando o repasse dos recursos aos agricultores no menor tempo possível, para que possam realizar os investimentos previstos em suas propriedades.

