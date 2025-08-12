Terça, 12 de Agosto de 2025
Turismo Turismo

Belém sedia seminário sobre turismo regenerativo na Amazônia

Seminário acontece no dia 13 de agosto, no SESC Ver-o-Peso, em Belém do Pará, com lançamento de publicação internacional, painéis sobre turismo reg...

12/08/2025 14h03
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Foto: Freepik
Foto: Freepik

No dia 13 de agosto de 2025, o SESC Ver-o-Peso, em Belém, no Pará, será palco do seminário “Regenerando Territórios”. O evento reforça o papel estratégico da Amazônia no cenário global de sustentabilidade e marca o lançamento oficial da publicação homônima, desenvolvida pelo Instituto Aupaba, com participação da Universidade Federal do Pará (UFPA), a convite da Embaixada Brasileira na Alemanha.

Lançada previamente na Semana da Amazônia em Berlim, a obra “Regenerando Territórios: Amazônia Viva e Turismo Sustentável – Pará” apresenta a riqueza cultural, a diversidade étnica, a biodiversidade e as tradições culinárias da região como elementos centrais de um novo modelo turístico voltado à regeneração ambiental e ao fortalecimento comunitário. O conteúdo se propõe como um guia essencial para o Brasil e o mundo, em um momento decisivo que antecede a COP30, a ser realizada na cidade de Belém, em novembro de 2025.

Mais do que apresentar propostas, o seminário valoriza o protagonismo local como força motriz de transformação. A participação ativa de lideranças comunitárias, pesquisadores e instituições paraenses como a UFPA reforça o compromisso com soluções enraizadas no território e conduzidas por quem vive e conhece a Amazônia.

Programação e temas

A partir das 9h, o evento reunirá lideranças locais, especialistas, comunidades tradicionais, empreendedores e gestores públicos para debater estratégias que integram turismo, conservação e desenvolvimento social. Os painéis abordarão temas-chave como:

  • Design Regenerativo e a Amazônia Viva: estratégias para alinhar economia e preservação da floresta.
  • Turismo e Bioeconomia - oportunidades para o Pará: como gerar renda mantendo a floresta em pé e valorizando saberes tradicionais.
  • “Turismo que cuida” - redução de impactos e ampliação de benefícios: modelos éticos que priorizam comunidades e ecossistemas.
  • Agenda COP30 - transformação turística de impacto: preparação do Pará como referência global em turismo regenerativo.

O seminário se encerra com a entrega da Carta de Belém pelo Turismo Regenerativo, documento colaborativo que reúne diretrizes para políticas públicas e iniciativas locais, reforçando o compromisso com um legado transformador.

“O seminário representa um passo decisivo na consolidação do turismo regenerativo como política pública e estratégia de desenvolvimento para a Amazônia. A publicação Regenerando Territórios: Amazônia Viva e Turismo Sustentável – Pará é fruto de uma construção coletiva que valoriza saberes locais e aponta caminhos concretos para um futuro mais justo e sustentável. Já a Carta de Belém pelo Turismo Regenerativo reforça nosso compromisso com um legado transformador, reunindo diretrizes que podem orientar gestores e comunidades na criação de modelos turísticos que cuidam da floresta e das pessoas”, afirma Luciana De Lamare, presidente da ONG Aupaba.

SERVIÇO

Seminário Regenerando Territórios: Turismo Sustentável no Pará

Data: 13 de agosto de 2025

Horário: 9h às 18h

Local: Sesc Ver-o-Peso, Belém/PA (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)

Realização: Instituto Aupaba

Inscrições gratuitas, mediante cadastro prévio.

