Patrimônio Mundial: Parque Nacional do Iguaçu recebeu quase 220 mil pessoas em julho

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou números expressivos de visitação em julho deste ano. No mês das férias escolares, o atrativo recebeu 219.216 pessoas, de 112 nacionalidades, um aumento de 7,43% na comparação com o mesmo período de 2024, quando 204.057 turistas passaram pela unidade. Além disso, no dia 11 de julho atingiu em tempo recorde o marco de 1 milhão de visitantes, a partir de 1º de janeiro.

Divididos entre os países de origem, o maior número é de visitantes brasileiros, com 124.604. O segundo é de argentinos, 61.008, seguidos dos paraguaios, 4.833. Junto aos Estados Unidos (3.723), França (2.509), Uruguai (2062), Espanha (1.750), Peru (1.420), Chile (1.293), Holanda (1.185) formam o top 10.

Segundo a administração do parque, períodos de férias, como o mês de julho, são mais procurados e ajudam a compor grandes números de visitantes. Os brasileiros representaram 56,84% de todo o fluxo de turistas no sétimo mês do ano. Eles vieram de todo o País: 26 estados mais o Distrito Federal compuseram o quadro, com destaque para os paranaenses, (38.261), pessoas de São Paulo (34.246) e de Santa Catarina (10.171).

ATIVIDADES- O parque abriga diferentes atividades, como trilhas e passeios em meio à natureza. Nele estão situadas as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita em como oprincipal atrativo do Brasil e da América do Sulem 2025 pela plataforma de viagens TripAdisor – junto do Jardim Botânico de Curitiba, que na mesma listagem ficou em 4º lugar nacional e 5º lugar continental.

“A visitação de julho mostra como o Paraná é um destino atrativo aos turistas durante todo o ano. O Parque Nacional do Iguaçu comprova isso, recebendo milhões de turistas brasileiros e estrangeiros diariamente. Esse fluxo não é positivo apenas ao atrativo, ele também movimenta a hotelaria, transportes, agências de viagens e o turismo paranaense em geral”, destaca Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual.

1 MILHÃO DE VISITANTES- No acumulado do ano, o Parque já foi visitado por 1.165.636 pessoas, 10,24% a mais que na metade do ano anterior, quando, de janeiro a julho, 1.057.397 visitaram o local. Em 2025, turistas de 186 nacionalidades já estiveram no atrativo.

O Parque Nacional do Iguaçu também atingiu em tempo recorde o marco de 1 milhão de visitantes no ano. O número foi alcançado no dia 11 de julho, com quase duas semanas de antecedência em comparação ao mesmo feito em 2024. Na data, 1.004.088 pessoas já haviam passado pela unidade.

“Estamos vivendo um ano extraordinário para o turismo no Parque Nacional do Iguaçu. Esse resultado histórico é reflexo direto do trabalho conjunto entre a Urbia Cataratas e o ICMBio, que têm promovido uma gestão integrada, com foco em excelência na experiência do visitante e na conservação da biodiversidade”, destacou Mario Macedo, diretor-presidente da Urbia Cataratas, concessionária que administra a visitação turística no local.

SOBRE O PARQUE– O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939, por meio do Decreto-Lei n.º 1.035. No ano de 1986, recebeu o título, concedido pela Unesco, de Patrimônio Natural Mundial. Já as Cataratas do Iguaçu receberam o título de Maravilha Mundial da Natureza em novembro de 2011, por meio de uma eleição internacional.

Uma unidade de conservação federal, ele protege uma área de 185 mil hectares de Mata Atlântica de rica biodiversidade, com espécies singulares da fauna e flora brasileiras, na fronteira com a Argentina. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem a gestão de sua visitação turística feita pela concessionária Urbia Cataratas.