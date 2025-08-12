Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Agricultura Agricultura

Governador autoriza Cidasc a realizar concurso público com 28 vagas

Arte: Ascom/CidascO governador Jorginho Mello autorizou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar con...

12/08/2025 12h09
Por: Redação Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Arte: Ascom/Cidasc

O governador Jorginho Mello autorizou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar concurso público para as atividades administrativas, entendidas como atividade meio. A medida foi formalizada com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE/SC n.º 22.570) , na quarta-feira, 6 de agosto.

O concurso ofertará de imediato 28 vagas, sendo: onze vagas para analista de tecnologia da informação, sete vagas para administrador, duas para advogado, duas para contador, duas vagas para técnico de suporte de informática, uma vaga para engenheiro civil, uma para designer gráfico, uma para jornalista e uma vaga para psicólogo, além de formação de cadastro reserva. As contratações visam elevar os serviços de atividade administrativa e de tecnologia de informação e comunicação, além de repor os desligamentos previstos no Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), com saídas programadas até 31 de dezembro de 2026.

A autorização foi concedida após avaliação do impacto financeiro para o Estado. Com a publicação da resolução, a Cidasc está apta a iniciar o processo de escolha da banca responsável pela elaboração e execução do concurso. O edital e a data das provas serão divulgados posteriormente, após a definição da instituição organizadora.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destacou que a realização do concurso representa um avanço importante para a empresa. “O desenvolvimento de programas e sistemas, além da integração entre os já operantes, levará à efetividade de processos, com mais resultados, em menor tempo, para a Defesa Agropecuária do Estado. A atividade meio, assim chamada a área que compreende as atividades de suporte à área técnica, é fundamental para sustentar as entregas na agropecuária do estado”, destacou Celles.

A Cidasc desempenha um papel estratégico na defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem agropecuária e apoio à competitividade do agronegócio catarinense, contribuindo para que Santa Catarina mantenha o status sanitário diferenciado no cenário nacional e internacional.

+Cidasc
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), é uma empresa pública responsável pela defesa sanitária animal e vegetal no Estado, além de promover o desenvolvimento agrícola. A empresa atua em diversas frentes, incluindo a fiscalização, a inspeção de produtos de origem animal e vegetal, e a educação sanitária. 

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor
Agricultura e ... Produtoras de seda do Paraná são premiadas com viagem para a França
Agricultura Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno
Agricultura Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%
Agricultura Cidasc passa a aceitar pagamento de taxas via PIX para facilitar a vida do produtor rural catarinense
Agricultura Cidasc participa de webinar sobre oportunidades de negócios na União Europeia
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

27° Sensação
0 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias