Cidasc passa a aceitar pagamento de taxas via PIX para facilitar a vida do produtor rural catarinense

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) dá mais um passo rumo à modernização dos seus serviços e do atendimento ao produtor rural. A partir desta terça-feira, dia 12 de agosto, o pagamento de todos os documentos de arrecadação da Cidasc poderão ser pagos por meio do sistema PIX, proporcionando mais agilidade, comodidade e acessibilidade aos produtores rurais catarinenses.

A novidade vale para diversas cobranças emitidas no Sistema de Gestão de Defesa Agropecuária ( Sigen+ ), como a Guia de Trânsito Animal (GTA), a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV), a Guia de Trânsito de Subprodutos (GTS), entre outras taxas essenciais para a movimentação e comercialização de produtos de origem animal e vegetal.

As guias continuam sendo emitidas no formato tradicional, conhecidas como Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare), contendo o código de barras. A inovação está na inclusão de um QR Code que permite a leitura direta pela câmera do celular, redirecionando o usuário automaticamente para o pagamento via PIX.

A implementação do novo sistema foi motivada por demandas apresentadas pelo setor produtivo. Durante reunião realizada em 14 de abril de 2025, na sede da Cidasc, em Florianópolis, o secretário da Cooperativa de Ovinos e Caprinos do Meio-Oeste Catarinense (Coovicap), Douglas Zardo, que acompanhava a prefeita de Iomerê, Luci Peretti, o secretário municipal de Agricultura, Fernando Modena, e o presidente da cooperativa, Anderson Borga, expôs uma dificuldade recorrente enfrentada por produtores em relação à emissão da GTA nos fins de semana.

O gestor do Departamento Estadual de Gestão da Tecnologia da Cidasc, Raphael Delvan, explica que os benefícios para quem paga por meio do sistema PIX são a rapidez e a praticidade. “As transações são concluídas em segundos, eliminando a necessidade de esperar pela compensação de boletos tradicionais, que pode levar até 3 dias úteis para ser compensado. Outro ponto importante é que o Estado tem onze instituições financeiras credenciadas para realizar a cobrança”, pontua o gestor.

