Senado Federal Senado Federal

CEsp debate formação esportiva de jovens no Brasil

A Comissão de Esporte (CEsp) promove nesta quarta-feira (13), às 9h30, painel de debate sobre o tema Governança e Articulação do Sistema Esportivo ...

11/08/2025 15h30
Por: Redação Fonte: Agência Senado
A audiência será a primeira de quatro debates que vão discutir a formação esportiva de jovens no país - Foto: Claudia Martini/ Min. Cidadania
A Comissão de Esporte (CEsp) promove nesta quarta-feira (13), às 9h30, painel de debate sobre o tema Governança e Articulação do Sistema Esportivo na Formação de Atletas. A audiência será a primeira de quatro debates que vão discutir a formação esportiva de jovens no país. A iniciativa é da senadora Leila Barros (PDT-DF), que preside a CEsp.

O objetivo do primeiro painel é discutir como as instituições que compõem o sistema esportivo brasileiro atuam na formulação, coordenação e financiamento de políticas voltadas ao esporte de formação.

“O painel buscará compreender os papéis, responsabilidades e articulações entre comitês, confederações e clubes, bem como os desafios institucionais e operacionais para a consolidação de um modelo de formação esportiva mais eficiente, acessível e articulado em nível nacional”, destaca Leila Barros no requerimento do seminário ( REQ 20/2025 – CEsp ).

Para o primeiro painel foram convidados:

  • presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta,
  • presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), José Antônio Ferreira Freire,
  • presidente do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Paulo Maciel, e
  • presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir de Araújo Xaud.

A comissão ainda aguarda a confirmação de todos os convidados.

A iniciativa para o debate é da presidente do colegiado, senadora Leila Barros - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A iniciativa para o debate é da presidente do colegiado, senadora Leila Barros - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
