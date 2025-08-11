Terça, 12 de Agosto de 2025
Davi lamenta morte de senador colombiano

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou a morte do senador colombiano Miguel Uribe, que era pré-candidato à Presidência da Colômbia nas e...

11/08/2025 15h30
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Miguel Uribe, 39, seria candidato à Presidência da Colômbia - Foto: Divulgação/Senado de La República de Colombia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou a morte do senador colombiano Miguel Uribe, que era pré-candidato à Presidência da Colômbia nas eleições de maio. Uribe morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos.

No dia 7 de junho, Uribe participava de um comício em Bogotá, capital do país, quando foi atingido por três tiros. Levado em estado grave a um hospital, Uribe faleceu depois de pouco mais de dois meses internado. Ele era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay (1978-1982). A polícia ainda investiga se o atentado teve motivação política. Até agora, seis pessoas foram presas, incluindo um suposto mandante.

Para Davi, "a morte de um parlamentar, no exercício de sua missão pública, é um ataque à democracia e reforça a urgência de combatermos, com firmeza, toda forma de violência política".

Leia a íntegra da nota:

Recebo com pesar a notícia do falecimento do senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia, Miguel Uribe, vítima de um atentado durante a campanha eleitoral em Bogotá.

A morte de um parlamentar, no exercício de sua missão pública, é um ataque à democracia e reforça a urgência de combatermos, com firmeza, toda forma de violência política.

Em nome do Senado Federal do Brasil, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos, aos colegas parlamentares e a todo o povo colombiano neste momento de dor.

Davi Alcolumbre

