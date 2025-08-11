Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis

Tempo limpo
O campo na cidade, essa conexão será evidenciada na 1ª edição do Floripa Rural 2025, que será realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em trecho da Rodovia Admar Gonzaga, no Bairro Itacorubi, interligando instituições ligadas ao setor agropecuário. O evento é gratuito, voltado à comunidade da Grande Florianópolis para viver uma verdadeira imersão no universo rural.
Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, a iniciativa tem como principal objetivo aproximar o público urbano das instituições que atuam no setor rural, promovendo troca de conhecimentos, experiências e valorizando a produção agropecuária catarinense. É realizado por seis instituições: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Prefeitura de Florianópolis por meio do Jardim Botânico e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa).
A experiência irá conectar o percurso que inicia no Jardim Botânico até a Cidasc. Os participantes poderão percorrer esse trecho, com visitas guiadas por rotas temáticas. O evento também contará com atividades práticas, exposições, palestras, experiências interativas, proporcionando uma jornada educativa e envolvente sobre a origem dos alimentos, práticas sustentáveis no campo e os impactos positivos da agropecuária na vida urbana, incluindo apresentações e atividades voltadas à aquicultura. A programação também celebra marcos históricos de três instituições da rota: os 50 anos de pesquisa da Epagri, os 50 anos do CCA e os 20 anos do Icasa.
“A proposta é mostrar como a produção rural está presente no dia a dia da cidade, destacando o papel essencial das entidades agropecuárias e das ciências agrárias no abastecimento, na sustentabilidade e na qualidade de vida da população. As entidades estão unidas para proporcionar essa experiência”, afirma um dos coordenadores do evento, Paulo Arruda.
No dia 15 de agosto a programação será das 8h30 às 17h30, a abertura oficial será às 12h, no Jardim Botânico. Nesse dia, a programação será dedicada aos estudantes da Grande Florianópolis, previamente cadastrados. Eles iniciarão a rota no Jardim Botânico, onde receberão o Passaporte Aventuras do Campo. Em cada um dos cinco pontos de visitação ganharão um selo, e ao completar a cartela, no final do percurso, receberão um brinde. Apesar do foco nos grupos escolares, o evento também estará aberto a visitas espontâneas neste dia.
No sábado, dia 16, a programação será das 9h às 17h. Nesse dia o evento será aberto ao público em geral, com foco em famílias, grupos comunitários e visitantes interessados em conhecer de perto o trabalho desenvolvido no campo. As crianças que participarem neste dia também poderão retirar o passaporte em qualquer ponto do percurso e, ao completarem a cartela, também receberão o brinde. Em caso de chuva, o evento será transferido.
::15 de agosto – Atividades voltadas para escolas da Grande Florianópolis – 8h30 às 17h30
Ponto de partida: Jardim Botânico
Público-alvo: Grupos escolares previamente cadastrados
Atividades:
Local: Início em qualquer um dos pontos da rota
Público-alvo: Famílias, grupos comunitários e visitantes em geral
Rota temática de visitação:
Informações à imprensa:
Andréia C. Oliveira (49) 99938 6966
Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
