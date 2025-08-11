CCJ sabatina indicados para STJ, STM e mais 11 na quarta-feira

Tempo limpo
Porto Velho, RO
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve votar na quarta-feira (13) as indicações de 14 autoridades para cargos em tribunais, conselhos e agências. Os relatórios das indicações já foram lidos na comissão e agora os indicados aos cargos passarão por sabatina. A reunião, dividida em três partes, terá início às 9 horas.
Na primeira parte da reunião, responderão às perguntas dos senadores os indicados para cargos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Superior Tribunal Militar (STM) e na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) — órgão que fiscaliza o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
A segunda parte da reunião terá sabatinas de cinco indicados: três ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dois ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Na terceira e última parte da reunião, serão sabatinados mais cinco indicados ao CNMP.
Mín. 23° Máx. 37°
Mín. 21° Máx. 39°Tempo limpo
Mín. 24° Máx. 39°Parcialmente nublado