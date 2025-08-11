Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Agricultura Agricultura

Fungo que ataca o percevejo pode se tornar o primeiro bioinsumo para controle biológico do arroz irrigado de SC

Inseto infectado pelo fungo Beauveria foi identificado durante a entressafra – Foto: Eduardo Heickel / EpagriPesquisadores da Estação Experimental ...

11/08/2025 14h51
Por: Redação Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Inseto infectado pelo fungo Beauveria foi identificado durante a entressafra – Foto: Eduardo Heickel / Epagri

Pesquisadores da Estação Experimental da Epagri em Itajaí estão alcançando resultados promissores na pesquisa “Prospecção e bioprospecção de microrganismos para controle do percevejo do grão na cultura do arroz irrigado em Santa Catarina”. A pesquisa pretende desenvolver o primeiro bioinsumo para controle biológico do arroz irrigado em SC. Bioinsumos são produtos, processos ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana utilizados na agricultura para promover a produção, proteção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários.

O percevejo do grão é a maior praga das lavouras de arroz irrigado em Santa Catarina. O fungo que ataca o inseto tem potencial para reduzir o custo de produção, melhorar a qualidade e reduzir o risco de contaminação da água e solo, abrindo novos mercados para o arroz catarinense.

É um trabalho conjunto e complementar de três pesquisadores da Estação: os engenheiros-agrônomos Marcos Lima Campos do Vale, Alexandre Visconti e Eduardo Hickel. Marcos conta que o predador do percevejo foi percebido, inicialmente, pelo entomologista Eduardo na sua rotina de experimentos realizados no campo, durante o período de dormência do cultivo de arroz, na entressafra. Ele observou que os insetos morriam envoltos por um fungo nos meses frios. Então, fez a coleta dos insetos infectados e avaliou a capacidade de controle do percevejo do grão através do fungo.

Depois foi a vez de Alexandre Visconti entrar em cena. Ele ficou responsável pela identificação do fungo Beauveria, multiplicação do microrganismo e pelos testes de compatibilidade com os principais agrotóxicos utilizados na fase de enchimento de grãos, em experimentos no laboratório. 

Nos testes foram analisados o nível de mortalidade do  inseto , a capacidade de reprodução em ambiente controlado, sua adaptabilidade a processos industriais e compatibilidade com defensivos agrícolas utilizados no sistema de cultivo de arroz pré-germinado, já que o objetivo é fazer um controle integrado químico e biológico. 

Marcos fez a formalização do projeto junto às cooperativas e indústria e a avaliação do controle do percevejo do grão promovido pelo uso do fungo em condições de campo. A pesquisa está em fase de validação do produto no campo, que será realizado na próxima safra 2025/26, numa propriedade rural. 

Redução de inseticida aumenta segurança do alimento e do trabalhador

Marcos explica que a utilização do bioinsumo reduz o custo de produção porque diminui a necessidade de reaplicação de inseticidas, que poderia acarretar em contaminação do solo, da água, do trabalhador rural e do próprio alimento. O uso excessivo de defensivo agrícola prejudica, inclusive, o desempenho comercial do arroz em mercados exigentes como a União Europeia e Estados Unidos, que já devolveram lotes com resquícios de inseticida.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Por esta razão, gigantes da indústria de arroz, como a Urbano Alimentos, de Jaraguá do Sul, com 65 anos de tradição no mercado, entrou como co-patrocinadora da pesquisa, junto com as cooperativas Cooperja, Coopersulca e CooperJuriti. A empresa que deve desenvolver o produto comercial a partir da cepa do microrganismo é a paulista Ballagro. 

Para aumentar a efetividade do produto, a pesquisa vai iniciar uma nova fase em 2026 com objetivo de testar a incorporação do método autoinoculativo, quando o inseto é contaminado pelo fungo em laboratório e colocado na lavoura de teste para contaminar os demais. Se a experiência tiver sucesso, a fórmula é adaptada. Outra pesquisa com objetivo de potencializar a efetividade do bioinsumo nas lavouras de arroz irrigado é com o uso de feromônios. 

Além de projetar o arroz produzido no Estado, o bioinsumo pesquisado pela Estação Experimental de Itajaí, em parceria com as cooperativas e indústria, tem um grande potencial comercial para outros estados que adotam o sistema de cultivo de  arroz  irrigado. O vizinho Rio Grande do Sul, o maior produtor do Brasil, tem 1 milhão de hectares plantados, além dos parceiros do Mercosul, Uruguai (180 mil hectares), Argentina e Paraguai (200 mil hectares cada). De acordo com o  Observatório Agro Catarinense , Santa Catarina tem 145.294 hectares plantados em cinco mil propriedades, com maior concentração no Sul do Estado.

Por: Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Agricultura Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis
Agricultura Estado apresenta medidas e ações em sanidade de aves para comitivas do Chile e do Peru
Agricultura Projeto SC Rural 2 é enviado ao Senado e entra na última fase para ser implantado
Agricultura e ... Feira Sabores do Paraná 2025 terá como novidade uma seção de hortifruticultura
Agricultura e ... Paraná vendeu 6 mil toneladas de carne de peru para o mercado internacional no 1º semestre
Agricultura Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa inicia com palestra e casos de sucesso na sucessão familiar
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias