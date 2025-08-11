Terça, 12 de Agosto de 2025
Educação Educação

Enamed: começa prazo para recurso sobre atendimento especializado

Provas serão aplicadas no dia 19 de outubro

11/08/2025 10h04
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os inscritos no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) que pediram tratamento pelo nome social e atendimento especializado já podem verificar o resultado na Página do Participante Enamed .

O prazo para recurso por indeferimento começa nesta segunda-feira (11) e termina no dia 15 de agosto.

O resultado dos recursos será divulgado no dia 20 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro , de acordo com o edital de retificação .

O Enamed é a nova avaliação aplicada aos concluintes dos cursos de medicina para verificar se os estudantes adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

A iniciativa substitui o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para avaliar os cursos de medicina e será aplicada anualmente.

Obrigatoriedade

O exame é obrigatório a todos os concluintes do curso de medicina no país. Para participar, o estudante deve ter sido inscrito no Enade 2025 pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda.

O exame é composto por 100 questões objetivas de múltipla escolha com conteúdo referentes às áreas de clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; saúde coletiva e saúde mental.

Médicos formados podem participar do Enamed para concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência (Enare). As regras do Enare 2025 foram publicadas pelo MEC, em portaria .

