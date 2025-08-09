Segunda, 11 de Agosto de 2025
Paraná ganha dois novos Territórios Turísticos para fortalecer o setor no Interior

Os Territórios Encanto do Ipê e Águas do Arenito Caiuá marcam a expansão do programa do Governo do Estado “18 Territórios, Um Só Destino”, visando...

09/08/2025 11h22
Por: Redação Fonte: Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná
Foto: Reprodução/Secom Paraná

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, lançou nesta quinta-feira (8) dois novos territórios turísticos: o Encanto do Ipê e o Águas do Arenito Caiuá. As cerimônias de lançamento marcam a expansão do programa “18 Territórios, Um Só Destino”, visando o desenvolvimento e a promoção do turismo territorial.

O primeiro evento ocorreu em Paranavaí na Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amumpar), oficializando o território Águas do Arenito Caiuá (Arcas). Este eixo turístico, que abrange 15 municípios, é caracterizado por paisagens naturais, formações geológicas e rios, com potencial para atividades de ecoturismo e aventura. A região abrange municípios banhados pelos rios Paraná e Paranapanema.

“Este lançamento duplo é um marco. Com a integração de Encanto do Ipê e Águas do Arenito Caiuá, alcançamos agora oito territórios ativados dos 18 previstos. Isso demonstra a agilidade e o compromisso do Governo do Paraná em transformar o potencial turístico do Estado em desenvolvimento real para as comunidades locais”, afirmou secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

“Essa ação contribui para desenvolver a região, e o turismo vem para trazer esse desenvolvimento. Prefeitos que antes não viam alternativas agora têm uma grande oportunidade de alavancar seus municípios”, disse o presidente da Amunpar, Júlio Cesar da Silva Leite.

“A criação do território da Arca e a abertura da Secretaria do Turismo nos dão condições de implantar políticas públicas para o setor. Pesca, turismo náutico e turismo religioso são frentes com demanda e espaço para crescer”, afirmou Carlos Augusto Costa, presidente da Instância de Governança Regional Águas do Arenito Caiuá (IGR Arcas), Carlos Augusto Costa.

À tarde, em Iguaraçu, o Encanto do Ipê, com 31 municípios, foi integrado ao programa. A área é reconhecida pela ocorrência de floradas de ipês e a integração entre o progresso socioeconômico e a conservação ambiental. Apresenta roteiros focados na valorização do campo, na cultura local e no agroturismo.

Para o prefeito de Iguaraçu, Claudio Bernin, o turismo e a IGR precisam caminhar com a força da iniciativa privada e o apoio do Governo. “Quando o município reconhece seu potencial turístico e soma esforços, criamos as condições para a implantação da IGR do Noroeste do Paraná. O importante é somar, não dividir. Estamos trabalhando para que o Noroeste do Paraná se destaque no turismo paranaense”, disse.

Mandaguari é uma das cidades que integra o Território Turístico Encanto do Ipê. Segundo Ivonéia Furtado, prefeita da cidade e presidente Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), o governo estadual já demonstrou ao Brasil as potencialidades do Paraná. “Toda a nossa Amusep com nossos 25 municípios, celebra esta grande conquista: um significativo aporte para que nossas cidades, inclusive as menores, possam receber o turismo regional, estadual, nacional e internacional. Temos potencial para isso", afirmou.

PROGRAMA – Com o programa “18 Territórios, Um Só Destino”, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas.

A implantação dos territórios oi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”, ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.

