Sociedade Políticas

II Congresso Capixaba fortalece cuidados paliativos no ES

A AECP-ES e a ANCP promovem o II Congresso Capixaba de Cuidados Paliativos nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, em Vitória (ES). O evento reunirá es...

08/08/2025 17h05
Por: Redação Fonte: Agência Dino
FreePik
FreePik

A Academia Estadual de Cuidados Paliativos – Espírito Santo (AECP-ES), em parceria com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), realizará o II Congresso Capixaba de Cuidados Paliativos, nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), campus de Goiabeiras, em Vitória (ES).

Com o propósito de promover atualização científica, estimular a troca de experiências e fortalecer as práticas profissionais em cuidados paliativos, o evento reunirá profissionais de saúde, gestores, pesquisadores e integrantes de equipes multidisciplinares. Com esse evento, o Espírito Santo se consolida como polo de discussão e aperfeiçoamento dos cuidados paliativos, fortalecendo a atuação multiprofissional e promovendo a humanização do cuidado em todas as fases da vida.

A programação inclui palestras e mesas-redondas conduzidas por especialistas regionais e nacionais sobre temas como acesso universal aos cuidados paliativos; assistência domiciliar em terminalidade; cuidados paliativos na atenção primária; luto e sofrimento espiritual, psicológico, familiar e físico. Haverá momentos de relato de experiência por quem recebe assistência paliativa e momentos de integração entre arte e ciência.

O Congresso contará com apresentações de trabalhos científicos e relatos de experiência, incentivando a produção acadêmica e a divulgação de novas práticas e um concurso de prosa poética, com recitação e premiação das três melhores contribuições, estimulando expressões artísticas no contexto dos cuidados paliativos.

Organização e referência

O Congresso será coordenado pela Dra. Antonielen Marcilino, médica paliativista do Hospital Universitário, supervisora de Residência em Clínica Médica da UFES e presidente da AECP-ES, que destaca a importância de abordar os cuidados paliativos em suas dimensões física, psicológica, espiritual e social, inclusive na pediatria.

Também participará como palestrante o consultor do Ministério da Saúde e idealizador do programa Favela Compassiva, Alexandre Silva, trazendo experiências nacionais relevantes para o debate.

Público-alvo e inscrições

Destinado a profissionais que atuam na saúde, gestores e estudantes, o congresso oferece um ambiente interdisciplinar ideal para debates e construção de conhecimento.

As inscrições estão abertas. Mais informações, programação completa e valores de inscrição estão disponíveis neste link: https://www.even3.com.br/ii-congresso-capixaba-de-cuidados-paliativos-567765/

Serviço

II Congresso Capixaba de Cuidados Paliativos

Data: 20 e 21 de agosto de 2025, das 8h às 19h00

Local: Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), campus de Goiabeiras, em Vitória (ES).

Mais informações e inscrições: https://www.even3.com.br/ii-congresso-capixaba-de-cuidados-paliativos-567765/

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
