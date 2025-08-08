Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Senado Federal Senado Federal

Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos

Foi publicada nesta sexta-feira (8), em edição extra doDiário Oficial da União, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ( Lei 15.190, 2025 ), com 63...

08/08/2025 16h19
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Foi vetada a retirada da Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa - Foto: Marcio Isensee e Sa/Istockphoto
Foi vetada a retirada da Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa - Foto: Marcio Isensee e Sa/Istockphoto

Foi publicada nesta sexta-feira (8), em edição extra doDiário Oficial da União, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ( Lei 15.190, 2025 ), com 63 dispositivos vetados. O Executivo argumenta que os vetos buscam garantir maior proteção ambiental e segurança jurídica e que o texto retirado da lei poderia eliminar ou reduzir exigências para o licenciamento.

Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do projeto aprovado pelo Congresso ( PL 2.159/2021 ), que foi apoiado pelo agronegócio e setores empresariais, mas vinha sendo denunciado por organizações ambientalistas e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como um grave retrocesso.

Uma medida provisória ( MP 1.308/2025 ) e outro projeto de lei, com urgência constitucional, também foram assinados por Lula, para recompor em parte os dispositivos vetados. A MP trata exclusivamente da regulamentação do chamado Licenciamento Ambiental Especial (LAE), com regras que garantam agilidade ao processo.

Vetados

Entre os dispositivos vetados está justamente a possibilidade do LAE ser realizado com fase única. Essa modalidade de licenciamento poderá ser acionada apenas para projetos prioritários, que terão equipes focadas em dar celeridade aos licenciamentos.

Também foi vetada a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, o que inclui a modalidade de licenciamento por autodeclaração. Com isso, a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) fica mantida apenas para obras de baixo impacto ambiental.

O governo também vetou dispositivos que transferiam, “de forma ampla”, para os estados e o Distrito Federal, a definição dos parâmetros e critérios para licenciamentos. Com os vetos, o governo estabeleceu que estados e DF devem respeitar “padrões nacionais”. Também foi vetada a possibilidade de retirar a Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa.

Indígenas e quilombolas

Outro veto derrubou o dispositivo que limitava as consultas a comunidades indígenas e quilombolas para empreendimentos realizados em suas áreas. Com o veto, os grupos indígenas e quilombolas que tenham iniciado o processo de reconhecimento devem ser consultados.

Produtores rurais

Foi derrubado o dispositivo que dispensava o licenciamento ambiental para produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) pendente de análise pelos órgãos estaduais. O governo vetou ainda dispositivo que limitava ações de compensação apenas por impactos diretos ao meio ambiente, excluindo os chamados impactos indiretos.

Unidades de Conservação

Foi vetado, ainda, o artigo que acabava com a obrigatoriedade de seguir os pareceres de órgãos gestores de unidades de conservação no licenciamento de empreendimentos que afetem diretamente a unidade ou a área do entorno protegida. Com o veto, os órgãos das unidades de conservação terão poder real sobre o processo. Outro veto do presidente Lula manteve a responsabilidade de instituições financeiras na concessão de crédito em casos de danos ambientais em projetos financiados por elas.

Palavra final

Todos os dispositivos vetados serão analisados em sessão do Congresso Nacional e podem ser mantidos ou cancelados. Para a rejeição do veto é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido.

Com Agência Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal CMA sabatina na terça-feira indicados à Agência Nacional de Águas e Saneamento
Senado Federal CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça
Senado Federal CAE vota na terça abatimento no Fies e incentivos para contratação de aprendizes
Senado Federal CSP vota uso de gravações telefônicas não autorizadas como prova de acusação
Senado Federal CRE vai debater defesa nacional, soberania e paz com ministro da Defesa
Senado Federal Poder Executivo limita pagamento de emendas parlamentares, aponta Conorf
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias