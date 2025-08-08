Buscas em alta: passeios turísticos no Paraná são boas opções para o Dia dos Pais

Celebrado neste domingo, 10 de agosto, o Dia dos Pais aquece o comércio, serviços e movimenta diversos setores no Paraná. O turismo do Estado aparece como uma boa opção para comemorar a data junto da família. Atrativos próximos, experiências inesquecíveis e até mesmo roteiros gratuitos geram expectativa positiva para empresários do setor.

“Turismo é sinônimo de felicidade, de experiências e lembranças únicas, então passeios e viagens podem ser um investimento que vale muito a pena no Dia dos Pais. O Paraná tem diversas opções com roteiros em meio à natureza, gastronômicos, hospedagens diferenciadas, que podem deixar a data ainda mais especial em família”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual.

De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio-PR), com base em dados do IPCA-15, a inflação da cesta de produtos relacionados ao Dia dos Pais acumula alta de 5,83% nos últimos 12 meses no Brasil. O indicador revela que o turismo surge como um presente acessível e complementar.

“Em um fim de semana, é possível visitar resorts paranaenses, hospedagens qualificadas ou, ainda, fazer um roteiro de apenas um dia. O turismo pode ser um complemento para a data. Além do presente convencional, almoçar com o pai em um restaurante rural, por exemplo, torna a celebração mais especial e movimenta o setor”, explicou Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-PR.

Segundo a agência de viagens paranaense Entre Turismo, os pacotes vendidos para o Dia dos Pais têm surpreendido. Conforme levantamento interno da agência, os hotéis paranaenses de 4 e 5 estrelas já estão chegando à ocupação de 59%, enquanto os de 3 estrelas e turísticos já ultrapassaram os 60%. Márcia Catão, proprietária da agência, afirma que a expectativa é ter um aumento de até 20% no volume de vendas da empresa para a data.

“Registramos uma grande busca por pacotes turísticos no Estado em comparação com 2024, a procura pela Capital e por Foz do Iguaçu nessa data surpreende. Pela empresa, observando essa alta demanda, fechamos uma parceria com uma grande rede de hotéis para incentivar as viagens nesse Dia dos Pais, levando turistas para conhecer a Região Metropolitana e, também, encaminhando os curitibanos para os Campos Gerais, por exemplo, para que visitem os atrativos da região”, disse Márcia.

DICAS DE PASSEIOS– Com base no Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos, o Viaje Paraná apresenta uma seleção de roteiros e opções de lazer para aproveitar a data comemorativa do Dia dos Pais. Confira AQUI .