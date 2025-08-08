Segunda, 11 de Agosto de 2025
Senado Federal

CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça

A indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) será apreciada pela Comissão de Educação (CE) na terça-fei...

08/08/2025 15h15
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Atual diretora no MEC pode assumir vaga deixada por Tiago Mafra dos Santos na Agência Nacional do Cinema - Foto: MEC
Atual diretora no MEC pode assumir vaga deixada por Tiago Mafra dos Santos na Agência Nacional do Cinema - Foto: MEC

A indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) será apreciada pela Comissão de Educação (CE) na terça-feira (12), às 10h30, quando a indicada será sabatinada.

Patrícia Barcelos foi escolhida pelo Poder Executivo ( MSF 81/2024 ) para substituir Tiago Mafra dos Santos, cujo mandato terminou em setembro de 2024. O senador Humberto Costa (PT-PE) leu em 5 de agosto seu relatório favorável sobre a indicação .

Além da análise na CE, a nomeação de Patrícia também precisa ser aprovada no Plenário do Senado.

Perfil

Patrícia Barcelos é graduada em comunicação social e tem mestrado em educação. Ela foi professora de audiovisual do Instituto Federal de Brasília (IFB).

Sua trajetória inclui a atuação como secretária nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos na Presidência da República (2014-2015) e como secretária-executiva da mesma pasta (2012-2014).

Atualmente, atua como diretora de políticas e regulação da educação profissional e tecnológica no MEC. Ela também integra o Conselho Superior de Cinema e o Comitê de Gestão do Fundo Setorial do Audiovisual.

