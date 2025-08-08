Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Senado Federal Senado Federal

CRE vai debater defesa nacional, soberania e paz com ministro da Defesa

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover na quinta-feira (14), às 10h, audiência pública para ouvir o ministro da Defesa, José Múcio Mo...

08/08/2025 14h15
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Mourão chama atenção para
Mourão chama atenção para "intensificação de tensões geopolíticas" no cenário mundial - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover na quinta-feira (14), às 10h, audiência pública para ouvir o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele vai prestar informações sobre as atividades do ministério e a situação dos projetos estratégicos de defesa nacional. O presidente da comissão é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A reunião foi requerida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que defende atenção do país ao atual contexto internacional que, em sua avaliação, é caracterizado por "intensificação de tensões geopolíticas, conflitos armados em regiões estratégicas e crescente instabilidade nos fóruns multilaterais de segurança".

"A audiência permitirá ao Senado cumprir seu papel constitucional de fiscalização e de interlocução entre a sociedade e as instituições de Estado, especialmente em áreas sensíveis como a soberania nacional, a defesa do território e a preservação da paz. O diálogo entre o Legislativo e as Forças Armadas é essencial para fortalecer o diálogo democrático sobre Defesa e garantir o alinhamento entre as prioridades do setor e os interesses estratégicos do Brasil”, afirma Mourão no requerimento ( REQ 14/2025 - CRE ).

Além do ministro, a comissão convidou para o debate os comandantes da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen; do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva; e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno. Suas participações ainda não foram confirmadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos
Senado Federal CMA sabatina na terça-feira indicados à Agência Nacional de Águas e Saneamento
Senado Federal CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça
Senado Federal CAE vota na terça abatimento no Fies e incentivos para contratação de aprendizes
Senado Federal CSP vota uso de gravações telefônicas não autorizadas como prova de acusação
Senado Federal Poder Executivo limita pagamento de emendas parlamentares, aponta Conorf
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias