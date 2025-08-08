CRE vai debater defesa nacional, soberania e paz com ministro da Defesa

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover na quinta-feira (14), às 10h, audiência pública para ouvir o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele vai prestar informações sobre as atividades do ministério e a situação dos projetos estratégicos de defesa nacional. O presidente da comissão é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A reunião foi requerida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que defende atenção do país ao atual contexto internacional que, em sua avaliação, é caracterizado por "intensificação de tensões geopolíticas, conflitos armados em regiões estratégicas e crescente instabilidade nos fóruns multilaterais de segurança".

"A audiência permitirá ao Senado cumprir seu papel constitucional de fiscalização e de interlocução entre a sociedade e as instituições de Estado, especialmente em áreas sensíveis como a soberania nacional, a defesa do território e a preservação da paz. O diálogo entre o Legislativo e as Forças Armadas é essencial para fortalecer o diálogo democrático sobre Defesa e garantir o alinhamento entre as prioridades do setor e os interesses estratégicos do Brasil”, afirma Mourão no requerimento ( REQ 14/2025 - CRE ).

Além do ministro, a comissão convidou para o debate os comandantes da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen; do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva; e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno. Suas participações ainda não foram confirmadas.