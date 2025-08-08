Segunda, 11 de Agosto de 2025
Judô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Sociedade Políticas

Projeto Viver Territórios promove workshops gratuitos

O Instituto Aupaba, em parceria com a Iguá Saneamento, promove, em agosto, diversas oficinas gratuitas em Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Rio ...

08/08/2025 11h59
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Foto: Freepik
Foto: Freepik

Durante todo o mês de agosto, o Projeto Viver Territórios, iniciativa do Instituto Aupaba em parceria com a Iguá Saneamento, realiza uma série de workshops gratuitos voltados para o turismo de base comunitária e à valorização dos saberes locais. A programação faz parte das ações do segundo semestre, que seguem com uma agenda intensa de formações práticas e vivências, que buscam gerar impacto direto na economia local e na autoestima das populações, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social.

Dedicado ao fortalecimento de moradores como protagonistas de seus territórios, o projeto atua nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, com escuta ativa das comunidades, mapeamento de potencialidades, capacitações e apoio a pequenos empreendimentos. Até dezembro, a proposta é seguir mobilizando saberes, fortalecendo vínculos e ampliando as possibilidades de geração de renda a partir da cultura e da identidade local.

“O Viver Territórios é um convite à valorização de quem vive o território no dia a dia. Cada ação do projeto busca despertar o protagonismo e fomentar iniciativas sustentáveis que tenham como base a cultura, os saberes e as histórias locais”, destaca Luciana De Lamare, presidente do Instituto Aupaba.

Programação de agosto – Projeto Viver Territórios

Workshop de Comunicação Assertiva: A arte de contar, escutar e se conectar

Centro Cultural Maestro José Figueira

Endereço: Praça Manoel Congo, S/N – Centro Paty do Alferes

Dia: 7/8/2025

de 13h30 às 17h30

Facilitadora: Sheila Casitta

Link de inscrição: fazer inscrição

Workshop de Hospitalidade e Atendimento ao Cliente

Estratégias para Melhorar a Hospitalidade e o Atendimento ao Cliente. Conheça seu cliente.

Rotary Club Miguel Pereira

Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro

Miguel Pereira

Dia: 13/8/2025

de 13h30 às 17h30

Facilitadora: Valdirene Andrade – Hospedar Hotéis e Viagens

Link de inscrição: fazer inscrição

Workshop de Introdução à Inclusão Digital e Vendas Online

Centro Cultural Maestro José Figueira

Endereço: Praça Manoel Congo, S/N – Centro Paty do Alferes

Dia: 14/8/2025

de 13h30 às 17h30

Facilitadora: Sheila Casitta

Link de inscrição: fazer inscrição

Workshop de Como Montar seu Negócio: Ideia de Negócio e Proposta de Valor

Rotary Club Miguel Pereira

Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro – Miguel Pereira

Dia: 20/8/2025

De 13h30 às 17h30

Facilitadora: Rita Duarte - Fundadora da Terra dos Chocolates e Advogada

Link de inscrição: fazer inscrição

Workshop de Como Atrair o Turista Através da Cultura Local: Introdução à educação patrimonial

Associação Cultural Casa Pitombeira

Endereço: Rua do Recreio, 65 – Vila Selma – Miguel Pereira

Dia: 21/8/2025

De 13h30 às 17h30

Facilitadores: Andreia PIT/ Karol Amon Piá / Tânia Araújo

Link de inscrição: fazer inscrição

Workshop de Planejamento e Gestão: Os três pilares do seu negócio

Rotary Club Miguel Pereira

Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro Miguel Pereira

Dia: 25/8/2025

De 13h30 às 17h30

Facilitadora: Rita Duarte - Fundadora da Terra dos Chocolates e Advogada

Link de inscrição: fazer inscrição

Inscrições gratuitas e vagas limitadas

Todos os workshops são gratuitos e as vagas são limitadas. Para participar, é necessário acessar o link disponível na bio do Instagram oficial do Instituto Aupaba (@institutoaupaba) e realizar a inscrição na aba Viver Territórios ou diretamente pelo Sympla. É possível conferir todos os eventos e efetuar a inscrição.

