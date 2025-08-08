Projeto Viver Territórios promove workshops gratuitos

Tempo limpo
Porto Velho, RO
Durante todo o mês de agosto, o Projeto Viver Territórios, iniciativa do Instituto Aupaba em parceria com a Iguá Saneamento, realiza uma série de workshops gratuitos voltados para o turismo de base comunitária e à valorização dos saberes locais. A programação faz parte das ações do segundo semestre, que seguem com uma agenda intensa de formações práticas e vivências, que buscam gerar impacto direto na economia local e na autoestima das populações, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social.
Dedicado ao fortalecimento de moradores como protagonistas de seus territórios, o projeto atua nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, com escuta ativa das comunidades, mapeamento de potencialidades, capacitações e apoio a pequenos empreendimentos. Até dezembro, a proposta é seguir mobilizando saberes, fortalecendo vínculos e ampliando as possibilidades de geração de renda a partir da cultura e da identidade local.
“O Viver Territórios é um convite à valorização de quem vive o território no dia a dia. Cada ação do projeto busca despertar o protagonismo e fomentar iniciativas sustentáveis que tenham como base a cultura, os saberes e as histórias locais”, destaca Luciana De Lamare, presidente do Instituto Aupaba.
Programação de agosto – Projeto Viver Territórios
Workshop de Comunicação Assertiva: A arte de contar, escutar e se conectar
Centro Cultural Maestro José Figueira
Endereço: Praça Manoel Congo, S/N – Centro Paty do Alferes
Dia: 7/8/2025
de 13h30 às 17h30
Facilitadora: Sheila Casitta
Link de inscrição: fazer inscrição
Workshop de Hospitalidade e Atendimento ao Cliente
Estratégias para Melhorar a Hospitalidade e o Atendimento ao Cliente. Conheça seu cliente.
Rotary Club Miguel Pereira
Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro
Miguel Pereira
Dia: 13/8/2025
de 13h30 às 17h30
Facilitadora: Valdirene Andrade – Hospedar Hotéis e Viagens
Link de inscrição: fazer inscrição
Workshop de Introdução à Inclusão Digital e Vendas Online
Centro Cultural Maestro José Figueira
Endereço: Praça Manoel Congo, S/N – Centro Paty do Alferes
Dia: 14/8/2025
de 13h30 às 17h30
Facilitadora: Sheila Casitta
Link de inscrição: fazer inscrição
Workshop de Como Montar seu Negócio: Ideia de Negócio e Proposta de Valor
Rotary Club Miguel Pereira
Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro – Miguel Pereira
Dia: 20/8/2025
De 13h30 às 17h30
Facilitadora: Rita Duarte - Fundadora da Terra dos Chocolates e Advogada
Link de inscrição: fazer inscrição
Workshop de Como Atrair o Turista Através da Cultura Local: Introdução à educação patrimonial
Associação Cultural Casa Pitombeira
Endereço: Rua do Recreio, 65 – Vila Selma – Miguel Pereira
Dia: 21/8/2025
De 13h30 às 17h30
Facilitadores: Andreia PIT/ Karol Amon Piá / Tânia Araújo
Link de inscrição: fazer inscrição
Workshop de Planejamento e Gestão: Os três pilares do seu negócio
Rotary Club Miguel Pereira
Endereço: Rua da Paz, 110 – Centro Miguel Pereira
Dia: 25/8/2025
De 13h30 às 17h30
Facilitadora: Rita Duarte - Fundadora da Terra dos Chocolates e Advogada
Link de inscrição: fazer inscrição
Inscrições gratuitas e vagas limitadas
Todos os workshops são gratuitos e as vagas são limitadas. Para participar, é necessário acessar o link disponível na bio do Instagram oficial do Instituto Aupaba (@institutoaupaba) e realizar a inscrição na aba Viver Territórios ou diretamente pelo Sympla. É possível conferir todos os eventos e efetuar a inscrição.
Mín. 22° Máx. 36°
Mín. 21° Máx. 38°Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 40°Tempo limpo