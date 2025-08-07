Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz

Parcialmente nublado
Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre as crianças associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) permanecem em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta também que os casos de covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio de Janeiro . Na Bahia, também foi observado o aumento das hospitalizações em crianças e adolescentes, em decorrência do rinovírus.
O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados ao Influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade . O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste.
A pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portela destacou a importância da vacina da covid-19, especialmente para idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses. “Como em alguns estados os casos de SRAG por Influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, destaca a pesquisadora.
Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de Influenza A , 1,5% de Influenza B , 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de Sars-CoV-2 (covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de Influenza A ; 2% de Influenza B , 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de Sars-CoV-2 (Covid-19).
Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 (34,1%) negativos, e ao menos 8.853 (5,9%) aguardando resultado laboratorial.
