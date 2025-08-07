Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
30°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Direitos HumanosLigue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julhoCâmara dos DeputadosComissão aprova projeto para destinar mais recurso de loteria para pessoa com deficiênciaSaúdeCasos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta FiocruzCâmara dos DeputadosComissão debate plano salarial e concurso público para Empresa Brasil de ComunicaçãoCâmara dos DeputadosComissão aprova projeto de linguagem tátil de cores para estudante com deficiência visual
Saúde Saúde

Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz

Fundação destaca papel da vacinação, especialmente para idosos

07/08/2025 17h30
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre as crianças associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) permanecem em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta também que os casos de covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio de Janeiro . Na Bahia, também foi observado o aumento das hospitalizações em crianças e adolescentes, em decorrência do rinovírus.

O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados ao Influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade . O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste.

A pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portela destacou a importância da vacina da covid-19, especialmente para idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses. “Como em alguns estados os casos de SRAG por Influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, destaca a pesquisadora.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de Influenza A , 1,5% de Influenza B , 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de Sars-CoV-2 (covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de Influenza A ; 2% de Influenza B , 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Situação nacional

Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 (34,1%) negativos, e ao menos 8.853 (5,9%) aguardando resultado laboratorial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Saúde Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil
Saúde Transporte público melhor pode reduzir mortes em motos, diz Senatran
Saúde Rio amplia vacinação contra covid-19 para pessoas com baixa imunidade
Saúde Moto cresce como opção perigosa para quem teve mobilidade negada
Saúde Pediatras pedem aprovação de lei com licença-paternidade de 1 mês
Saúde Campanha Mundial de Amamentação promove a preservação da vida
Porto Velho, RO
Atualizado às 16h01
30°
Parcialmente nublado

Mín. 25° Máx. 37°

31° Sensação
6.17 km/h Vento
51% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias