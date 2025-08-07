Caminho das Águas no Noroeste é integrado ao programa "18 Territórios, Um Só Destino"

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo, oficializou nesta quinta-feira (7), em evento realizado em Cruzeiro do Oeste, a integração do Território Turístico Caminho das Águas ao programa “18 Territórios, Um Só Destino”. O programa tem como objetivo consolidar vocações turísticas regionais, consolidar a interiorização das políticas públicas e promover oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento sustentável.

O Território Caminho das Águas contempla 21 municípios do Noroeste do Paraná : Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira, Umuarama e Xambrê. Ao longo desses municípios, a infraestrutura de receptivo turístico tem sido qualificada, com pousadas rurais, restaurantes típicos, acampamentos e opções de lazer para públicos variados.

O Caminho das Águas se destaca como um dos principais destinos de ecoturismo do Paraná, sendo parada certa para amantes de paisagens naturais e turismo sustentável. A região abrangida é banhada pelos rios Paraná, Piquiri, Ivaí e Goioerê, que percorrem aproximadamente 420 km e proporcionam praias de água doce, cachoeiras e piscinas naturais, cenários que se unem à hospitalidade e tradições locais, criando uma experiência única e inesquecível aos visitantes.

Além disso, o território abriga fauna e flora, com áreas propícias para observação de aves e esportes aquáticos, além de oferecer roteiros gastronômicos e culturais.

O secretário Leonaldo Paranhos afirmou que a integração é estratégica para o desenvolvimento sustentável do turismo no Estado. “A entrada do Caminho das Águas no programa amplia a força do turismo regional no Paraná. Essa região reúne um patrimônio natural de destaque, com rios e paisagens estratégicos para o ecoturismo e o lazer, além de uma cultura e uma hospitalidade que enriquecem a experiência dos visitantes”, afirmou.

"Com o programa ‘18 Territórios, Um Só Destino’, buscamos criar oportunidades para a população local e impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios participantes”, enfatizou.

A parceria entre a Secretaria de Turismo do Paraná (Setu) e Instâncias de Governança Regional (IGR) reforçam o desenvolvimento do turismo. O presidente da IGR Caminho das Águas, Carlos Marcelo Martins, destacou os bons resultados dessa iniciativa. “A Setu tem promovido inovações e aproximado os municípios do Estado”, disse.

Para o município de Altônia, a formalização do Território Caminho das Águas representa muito, segundo o prefeito Diego Pergo. “Altônia é enriquecida por suas belezas naturais e qualquer investimento, especialmente na orla, potencializa o desenvolvimento turístico, que funciona como uma mola propulsora para a economia de modo geral”, disse.

“A importância é excepcional. A integração da nossa região ao programa estadual, somando-se aos demais 17 territórios do Paraná, fortalece não só a estrutura do turismo regional, mas também incentiva o ecoturismo e as empresas vinculadas ao setor,” destacou o prefeito de Cruzeiro do Oeste, Armando Junior.

CELEBRAÇÃO– O evento de formalização do novo território turistico teve a participação do secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, lideranças regionais, prefeitos e representantes do setor. Teve apresentação da Orquestra Umuaramense de Viola Caipira, um coletivo cultural composto por cerca de 30 integrantes, entre violeiros e cantores. O grupo contou a história de Cruzeiro do Oeste por meio de uma performance artística, valorizando as raízes e tradições da região.

Outro destaque da programação ficou por conta do desfile promovido por mulheres do Centro de Convivência do Idoso de São Jorge do Patrocínio. As participantes exibiram criatividade e consciência ambiental, usando roupas confeccionadas com materiais recicláveis, mostrando que é possível aliar sustentabilidade e expressão cultural.

PROGRAMA– Com o programa “18 Territórios, Um Só Destino”, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas.

A implantação do Território Caminho das Águas foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico” , ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.