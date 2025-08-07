Quinta, 07 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Senado celebra o Dia do Produtor Rural em sessão especial

O Senado promove na segunda-feira (11) uma sessão especial para celebrar o Dia do Produtor Rural. O evento será realizado no Plenário da Casa a par...

07/08/2025 14h59
Por: Redação Fonte: Agência Senado
A homenagem acontece a pedido do senador Izalci Lucas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O Senado promove na segunda-feira (11) uma sessão especial para celebrar o Dia do Produtor Rural. O evento será realizado no Plenário da Casa a partir das 10h.

Embora a data oficial dessa comemoração seja 28 de julho, a solenidade foi agendada para agosto devido ao calendário legislativo.

A sessão especial acontece a pedido do senador Izalci Lucas (PL-DF). No requerimento em que solicita a homenagem ( RQS 1.004/2024 ), ele destaca o papel essencial dos produtores rurais para o desenvolvimento do país.

“Essa data é um reconhecimento ao trabalho incansável de homens e mulheres que dedicam suas vidas à agricultura, produzindo alimentos e outros produtos essenciais para o sustento da nossa população”, afirma o senador.

A agropecuária é responsável por aproximadamente 24% do Produto Interno Bruto (PIB) e é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras. Além do impacto econômico, o setor é fundamental para a segurança alimentar do país.

“A sessão especial tem o objetivo de reconhecer a importância dos produtores rurais, destacando suas contribuições para o desenvolvimento nacional”, acrescenta Izalci.

Camily Oliveira, sob supervisão de Rodrigo Baptista.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
