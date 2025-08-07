Quinta, 07 de Agosto de 2025
Senado Federal Senado Federal

Instalada comissão temporária para tratar de relações econômicas com os EUA

Presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad ...

07/08/2025 12h03
Por: Redação Fonte: Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é o presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) instalou e realizou a primeira reunião oficial do colegiado nesta quinta-feira (7). A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi designada relatora dos trabalhos.

A comissão temporária, aprovada em Plenário em 15 de julho, teve como primeira ação o envio de missão oficial em Washington, capital norte-americana, entre os dias 28 a 30 de julho . Os oito senadores do colegiado lá estiveram para abrir diálogo e buscar caminhos em prol de negociações que resultassem na redução e no adiamento da tarifa de 50% a ser imposta pelo governo norte-americano a alguns produtos brasileiros.

Os senadores trabalharam para promover o intercâmbio de informações e fortalecer o diálogo institucional com autoridades — entre eles congressistas norte-americanos — e organismos internacionais sob a relação política-econômica entre Brasil e Estados Unidos.

— A participação do Senado por meio dessa comissão reveste-se de fundamental importância na busca de uma política externa alinhada aos interesses nacionais. Dessa forma, encontra-se oficialmente instalada a referida comissão — declarou Nelsinho.

Tarifaço

Desde quarta-feira (6), passou a vigorar a tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano a cerca de 95 categorias de produtos brasileiros, algo em torno de 3,8 mil itens específicos. Inicialmente, cerca de 700 produtos nacionais foram excluídos da lista dos supertarifados.

Dessa forma, o tarifaço não está sendo imposto a produtos como petróleo e outros produtos energéticos, minérios de ferro, suco de laranja, polpa de madeira e celulose, aviões e peças para aeronaves.

O senador salientou que esse é um assunto que ainda perdurará por algum tempo e que será sentido na economia dos dois países. A comissão tem o prazo de 60 dias para manter interlocuções que ajudem a resolver o impasse entre os dois governos.

— As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos comercializados pelo Brasil têm gerado efeitos adversos para o país, afetando diretamente a competitividade das nossas exportações, especialmente em setores centrais da economia brasileira (...) Agora abriremos as discussões e encaminhamentos dos próximos passos para que essa missão cumpra o seu papel — afirmou Nelsinho.

Também compõem a comissão os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).

